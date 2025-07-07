Двое граждан Узбекистана получили на родине тюремные сроки за участие в СВО на стороне России, сообщает Repost.uz. Одного из них задержали за отсутствие документов во время короткого отпуска с фронта и депортировали, другой, имеющий российское гражданство, сам вернулся на родину после ранения. Обоих приговорили за наемничество ради денег или других личных выгод (ч. 1 ст. 154 УК Узбекистана).

Первого фигуранта портал обозначил как 41-летнего Ш. К. В 2023 году он уехал из страны на заработки в Ингушетию и позднее поступил на службу в российские войска. В военной операции на Украине он участвовал с апреля по декабрь 2024 года, был ранен при взрыве снаряда. Во время краткосрочного отпуска он попался правоохранителям без документов и был выслан на родину.

По данным портала, по прибытии в Узбекистан Ш.К. рассказал местным органам, что участвовал в военных действиях. Алтынкульский районный суд Андижанской области, рассмотрев уголовное дело, приговорил его к трем годам и одному месяцу лишения свободы.

Второй осужденный за наемничество, 32-летний А. Р., уехал на заработки в Россию в 2018 году и получил там второе гражданство, не отказавшись при этом от узбекского паспорта. В мае 2024 года его отправили в СИЗО за некое преступление, рассказывает Repos.uz. Через месяц мужчина заключил контракт с Минобороны России и участвовал в боевых действиях почти год — с июля 2024 года по июнь 2025 года.

«Согласно материалам дела, А. Р. активно участвовал в военных действиях на территории Луганска. В июле прошлого года в результате ракетного удара по военной базе он получил ранения, из-за чего его доставили в госпиталь. В сентябре гражданина признали непригодным к военной службе. Он получил 3 млн рублей и вернулся в Узбекистан», — говорится в статье.

Как сообщает портал, участие А.Р. в боевых действиях подтвердили документы, фотографии и видеозаписи, которые правоохранители нашли в его смартфоне. Дело мужчины рассмотрел Ромитанский районный суд Бухарской области и приговорил к пяти годам лишения свободы.

Летом 2022 года посольство Узбекистана в России предупредило сограждан об уголовной ответственности за наемничество в виде тюремного заключения на срок до 10 лет. В ведомстве подчеркнули, что к ответственности будут привлечены «все без исключения лица», участвующие в военных действиях на Украине. Аналогичные предупреждения для своих граждан выпустили Казахстан и Киргизия.

В мае 2023 года президент России Владимир Путин разрешил присваивать российское гражданство в упрощенном порядке иностранцам, заключившим годовой контракт с Минобороны во время проведения военной операции.

В феврале 2025 года в Москве задержали 44-летнего гражданина Узбекистана Рустама Солижонова, которого на родине разыскивали за наемничество. В каких именно боевых действиях он участвовал, не уточнялось.