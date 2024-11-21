У главы Wildberries Татьяны Ким никогда не было планов стать президентом России. Об этом RTVI сообщили в пресс-службе маркетплейса, комментируя заявление ее бывшего супруга Владислава Бакальчука о намерении Ким возглавить государство в 2030 году.

«У Татьяны Владимировны таких планов никогда не было. Это ложь, как и все, что транслируется Бакальчуком в последние месяцы», — рассказали в компании.

Ранее в своем телеграм-канале Бакальчук заявил, что его супруга хотела «стать президентом России в 2030 году», но он ее якобы отговорил. По его словам, бизнесмен Леван Мирзоян «»подсластил» ее мечты, наобещав поддержку в исполнении» этих планов.

Скандал вокруг Wildberries

В июле глава Чечни Рамзан Кадыров написал в телеграм-канале о «наглом рейдерском захвате» компании Wildberries и опубликовал видеозапись своей встречи с Бакальчуком. Тот рассказал, что его жена связалась с компанией Роберта Мирзояна Russ, которая «под видом объединения отжимает бизнес».

После этих заявлений Ким написала в телеграм-канале: «Это не рейдерский захват. Это развод». Она также пояснила, что объединение с Russ было изначально согласовано с ее супругом, который также присутствовал на презентации новой структуры топ-менеджменту.

В середине сентября Бакальчук вместе с охранниками пришел к офису Wildberries в Романовом переулке, где произошла стрельба, в результате которой погибли двое охранников компании. Бакальчук был задержан на 48 часов, ему предъявили обвинения в убийстве, покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве. Позднее мужчина был отпущен на свободу, а по делу о стрельбе были арестованы 30 человек.

В октябре Бакальчук заявил, что подал иск о разделе имущества с Татьяной Ким. Он намерен требовать половину, но супруга, по его словам, готова уступить лишь седьмую часть.