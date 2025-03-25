Окружной суд японской префектуры Сидзока постановил выплатить 89-летнему осужденному Ивао Хакамаде компенсацию в размере около 217 млн иен ($1,44 млн по текущему курсу) за 47 лет заключения по делу об убийстве четырех человек в 1966 году. Об этом пишет агентство Kyodo со ссылкой на источник. В 2011 году мужчину занесли в книгу рекордов Гиннеса как самого долгоживущего заключенного-смертника в мире.

Как отмечает агентство, прошение о компенсации защита Хакамады подала в суд в конце января 2025 года, запросив максимальную сумму. Согласно японскому законодательству, Хакамада мог потребовать до 12,5 тыс. иен за каждый день, проведенный в тюрьме.

«Адвокаты Хакамады потребовали максимальную сумму, ссылаясь на „неизмеримую степень ущерба, который он понес морально и физически“. Суд согласился с позицией правозащитников и присвоил японцу компенсацию в 217 млн иен ($1,44 млн по текущему курсу). Назначенная сумма, вероятно, является самой высокой компенсацией, когда-либо выплаченной в Японии», — пишет Kyodo.

В 1966 году бывшего профессионального боксера Хакамаду арестовали по обвинению в ограблении и убийстве начальника, его жены и двоих детей. На допросе он сознался в преступлении, однако на суде заявил, что дал признательные показания под пытками. Через два года окружной суд приговорил его к высшей мере наказания — смертной казни. В декабре 1980 года это решение подтвердил Верховный суд Японии.

В 2014 году уголовное дело отправили на пересмотр. Обвинение строилось на следах крови на одежде, которая, как утверждали прокуроры, была на обвиняемом во время совершения убийства. Хакамада работал на мисо-фабрике в центральном районе Японии и жил в помещении при предприятии.

При пересмотре дела суд признал, что окровавленная одежда могла быть подброшена в емкость из-под мисо, где ее обнаружили полицейские при обыске. Адвокаты защиты заявили, что кровь с найденной одежды, судя по проведенным ДНК-тестам, принадлежала не их клиенту, а какому-то другому человеку.

В сентябре 2024 года суд оправдал Хакамаду, признав три случая фальсификации доказательств его виновности. В постановлении отмечалось, что признание, сделанное мужчиной в ходе допроса, было «фактически сфабриковано», поскольку его получили «путем причинения физической и психической боли».

В 2021 году Томеш Коменда, отсидевший в тюрьме 18 лет за изнасилование и убийство, которых не совершал, получил в качестве компенсации13 млн злотых ($3,4 млн) — рекордную сумму в истории Польши.

В 2020 году американцу Ламонте Макинтайру присудили компенсацию в размере $1,5 млн за то, что он был несправедливо приговорен к пожизненному сроку за двойное убийство и отсидел в тюрьме 23 года.

В 2019 году житель Калифорнии Крейг Коли отсудил $21 млн у властей за то, что провел за решеткой почти 40 лет по обвинению в убийстве женщины и ее детей, хотя был невиновен.