Сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области троих россиян, передает ТАСС. Их подозревают в подготовке подрыва объекта газораспределительной сети в Бердянске, уточнили в спецслужбе.

В ФСБ отметили, что все трое подозреваемых были задержаны с поличным при попытке диверсии на объекте жизнеобеспечения в Бердянске. На месте происшествия, а также по адресам проживания фигурантов было обнаружено самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления.

ФСБ обнародовала кадры задержания и допроса фигурантов. Одна из задержанных женщин рассказала, что ей позвонил знакомый и предложил «оказать содействие украинским службам». Согласно заданию, она должна была хранить взрывчатые вещества и потом поучаствовать в подрыве газораспределительной станции.

«Очень, конечно, плачевная ситуация. Я признаю, готова искупить и поменять ситуацию», — заявила женщина на видео.

Второй задержанный признался, что сотрудничал с представителем Службы безопасности Украины (СБУ) по имени Максим. Фигурант собирал взрывные устройства, также ему присылали фотографии объектов, «которые нужно было уничтожить». Еще один подозреваемый объяснил, что он «дома один, никому не нужен» и поэтому согласился на просьбу осуществить подрыв.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о покушении на диверсию (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 281 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 222.1 УК РФ).

Как утверждают в ФСБ, спецслужбы Украины вновь активно привлекают россиян к противоправной деятельности через социальные сети, мессенджеры Telegram и WhatsApp.

«Пользуясь их доверчивостью, вербовщики принуждают своих жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки заключения», — подчеркнули в спецслужбе.

В апреле 2024 года стало известно, что российские суды вынесли максимальное за последние 14 лет количество приговоров по статьям о государственной измене, шпионаже и разглашении государственной тайны. В частности, по статье о государственной измене в 2023 году были признаны виновными 39 граждан России, в то время как в 2022 году этот показатель составлял 16 человек.

Количество иностранных граждан, признанных виновными в шпионаже в 2023 году, составило девять человек, в то время как в 2022 году был осуждён только один иностранный гражданин. По делу о разглашении государственной тайны в 2023 году были осуждены 73 человека, в то время как в 2022 году — 69 человек.