Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» объявил о начале продаж ограниченной серии эксклюзивных коллекционных предметов, которые посвящены рекорду Александра Овечкина по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Об этом говорится на сайте клуба.

Болельщики смогут приобрести миниатюрные копии рекордной 895-й шайбы россиянина, хоккейных ворот и ледового покрытия НХЛ в двух вариантах. Пресс-служба уточняет, что все предметы сделаны из материалов, которые используются в матчах НХЛ.

«Каждый коллекционный предмет имеет индивидуальный номер, всего выпущено 250 экземпляров. Логотип 895 вмонтирован в коробку с золотой стружкой, которая использовалась при создании золотой клюшки НХЛ, врученной Овечкину во время церемонии побития рекорда на Capital One Arena 10 апреля», — сказано в релизе.

Стоимость миниатюр варьируются от $ 895 до 1499, но для участников билетных программ и корпоративных клиентов «Вашингтона» есть ограниченная скидка.

«Члены сезонных абонементов, корпоративные партнеры и владельцы люксов получат скидку 200 долларов на каждый предмет коллекционирования в течение ограниченного времени. К каждому предмету прилагается письмо о подлинности от cllct, создателя предметов и официального культурно-исторического и коллекционного партнера Monumental Sports & Entertainment, подтверждающее происхождение и значимость этого исторического предмета хоккейной атрибутики», — сообщили представители хоккейного клуба.

В апреле 39-летний россиянин побил снайперский рекорд НХЛ, превзойдя достижение Уэйна Гретцки, забив в общей сложности 894 шайбы. Президент России Владимир Путин назвал рекорд Овечкина «праздником для болельщиков в России», а мэр Вашингтона Мюриэл Боузер сообщила, что официально утвердила 11 апреля Днем Александра Овечкина.