Бывший британский футболист Дэвид Бекхэм подарил российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину бутсы с автографом в честь рекорда по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видео с подарком опубликовала на своей странице в инстаграме* жена хоккеиста Анастасия Шубская.

На белых бутсах Adidas Бекхэм написал: «Большие поздравления с тем, что ты забил 895 голов — это немного больше, чем у меня».

На счету Бекхэма 127 голов в 724 матчах на клубном уровне (выступал в «Манчестер Юнайтед», «Реале», ПСЖ, «Милане» и «Лос- Анджелес Гэлакси») и еще 17 в составе сборной Англии.

6 апреля Овечкин забросил 895-ю шайбу в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» и побил снайперский рекорд НХЛ, поставленный канадцем Уэйном Гретцки в 1999 году (894). Сейчас на счету россиянина 897 голов. 16 мая «Вашингтон» выбыл из плей-офф НХЛ, уступив «Каролине Харрикейнз».

*принадлежит Meta, деятельность которой по распространению Instagram и Facebook в России признана экстремистской и запрещена