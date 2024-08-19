Инициатива депутата Госдумы Сергея Колунова об отмене моратория на смертную казнь для иностранных наемников не будет иметь результата в случае реализации. Такое мнение в разговоре с RTVI выразил член думского комитета по просвещению Анатолий Вассерман.

Депутат напомнил, что действующий мораторий на смертную казнь был введен из-за того, что некоторое время не во всех регионах России действовали суды присяжных, «в то время как есть мнение, что казнь может назначать только суд присяжных».

«Пересмотреть это решение формально можно в любой момент. Но я полагаю, что, скорее всего, это сделано не будет. Не будет, в основном, потому что в нашем обществе, в целом, очень сильна позиция: “Не мы жизнь даем, не нам ее и отбирать”. Это, конечно, не правовая позиция, но такое настроение есть очень у многих», — сказал Вассерман.

Он назвал участие иностранных наемников в военной операции недостаточным основанием для отмены моратория.

«Я полагаю, без каких-то очень серьезных причин мораторий на смертную казнь не отменят. А наличие наемников, на мой взгляд, не настолько серьезная причина, чтобы стоило ради них идти против этого общественного настроения. Я не исключаю, что настроение может поменяться, но пока оно вроде бы такое», — заключил он.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов заявил о намерении направить председателю Конституционного суда предложение об отмене моратория на смертную казнь для иностранных наемников. В частности, он назвал «слишком гуманным» действующее законодательство, в соответствии с которым наказание по ст. 359 УК («наемничество») может составлять до 15 лет лишения свободы или до пожизненного в случае, если будут доказаны эпизоды убийства.

Согласно статье 359 УК России, наемником считается лицо, действующее с целью получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, которое участвует в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на территории этого государства, а также не исполняющее официальных обязанностей.

В конце июня с предложением об отмене моратория на смертную казнь в России выступил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он выразил уверенность в том, что этот запрет «надо просто указом президента отменить». В качестве причины Бастрыкин назвал рост числа тяжких и особо тяжких преступлений, приведя в качестве примера теракт в «Крокус Сити Холле», обвиняемым в котором грозит пожизненный срок.