Президент США Дональд Трамп резко изменил подход к украинскому кризису, установив срок для его урегулирования, заявил обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус. По словам его источников, американский лидер призвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского «усилить давление» на Москву и Санкт-Петербург. Почему Трамп пошел на обострение, и что об этом говорят в России — в материале RTVI.

Что пообещали Украине

Президент США понял, что единственный способ «заставить» Россию заключить мир на Украине — это значительно повысить стоимость продолжения конфликта, отметил Игнатиус. По его словам, этим решением Трамп открыл новую главу в украинской истории, однако она несет как надежду, так и опасность.

Президент США пригрозил «суровыми пошлинами» и пообещал поставить ВСУ ракеты для Patriot.

«Этот пакет военной помощи составляет $10 млрд, сообщил мне источник, проинформированный о сделке. Это даст Украине и ее уставшему народу некоторую передышку», — предположил обозреватель.

По его словам, военная помощь может включать также разрешение на поставку некоторых новых мощных наступательных вооружений. По данным источника, Штаты позволят Украине использовать 18 дальнобойных ракет ATACMS: они способны поражать цели на расстоянии до 300 км.

«Это не достало бы до Москвы или Санкт-Петербурга, но нанесло бы удары по военным базам, аэродромам и складам снабжения в глубине России, которые сейчас находятся вне зоны досягаемости. В комплект поставки также может входить больше ATACMS», — уточнил колумнист.

«Думаю, мы справимся»

В Госдуме прокомментировали информацию о возможном разрешении ВСУ использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь России. По мнению первого замглавы комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева, США передадут Украине «все, что ей необходимо, чтобы и дальше воевать с Россией». Депутат объяснил, что раньше Трампа останавливало только нежелание оплачивать вооружение из американского бюджета. Теперь же за оружие заплатят европейцы.

«Это отличный вариант для военно-промышленного комплекса США. А для страховки Трамп заключил с Украиной еще и ресурсное соглашение — и страна будет расплачиваться с Америкой своими недрами», — заявил парламентарий RTVI.

Он добавил: России следует быть готовой к появлению у линии фронта дальнобойных ракет, причем не только американских, но и немецких, способных преодолевать до 500 километров.

«О буферной зоне все-таки надо позаботиться, расширив ее вдоль российских границ соответственно ТТХ западных ракет», — резюмировал Журавлев.

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев назвал ATACMS «серьезной ракетой», однако российские средства ПВО, уточнил он, такие цели сбивают.

«Для нас более такая вот сложная ракета — это немецкая Taurus. А так, я думаю, мы справимся. Наши средства ПВО способны сбивать ATACMS», — резюмировал Соболев.

Почему Трамп пошел на обострение отношений

По словам источников The Washington Post, на прошлой неделе Дональд Трамп поинтересовался у Владимира Зеленского, «почему он не ударил по Москве». Тот якобы ответил, что ВСУ могут это сделать, если США предоставят больше оружия.

«Трамп заявил, что Украине необходимо усилить давление на Путина, причем не только на Москву, но и на Санкт-Петербург», — рассказал журналист.

По его словам, «Трамп ведет жесткую игру с Путиным» и злится, хотя и называет российского лидера «крутым парнем». Игнатиус предположил, что есть несколько причин, по которым президент США решил пойти на обострение отношений с Россией.

Первая — американскому лидеру кажется, что президент России проявляет к нему неуважение, «притворяясь готовым заключить мир, но игнорируя призыв к прекращению огня». Вторая — он увидел эффективность применения бомбардировщиков B-2 и ракет «Томагавк» во время ударов по Ирану, считает армию США могущественной. Третья — Трамп полагает, что Путин будет вести переговоры якобы только в случае «угрозы применения большей силы».

«Трамп сделал правильный выбор, признав, что Путин не пойдет на уступки без дополнительного давления. Но президент также взял курс на эскалацию, риски которого неизвестны», — обратил внимание обозреватель.

По его словам, американский лидер не может ответить на вопрос, как далеко могут зайти США. Игнатиус подчеркнул: если выбранная Трампом стратегия сработает, ему вполне заслуженно можно вручить Нобелевскую премию.