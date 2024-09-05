Министерство юстиции США предъявило обвинения в нарушении санкций Вашингтона и отмывании денег политологу и историку, ведущему ток-шоу «Большая игра» на Первом канале Дмитрию Саймсу и его супруге Анастасии. Это следует из заявления на сайте американского ведомства.

В первом обвинительном заключении говорится, что пара участвовала в схеме по обходу американских санкций в интересах российского Первого канала, который находится под ограничениями США. Также утверждается, что целью схемы было «отмывание средств, полученных в результате этой деятельности».

По версии Министерства юстиции США с июня 2022 года Дмитрий и Анастасия Саймс, предоставляя услуги Первому каналу, якобы получили от телекомпании более $1 млн, личный автомобиль с водителем и команду из десяти сотрудников.

Кроме того, ведомство настаивает, что супругам оплачивалось проживание в московской квартире. Саймсы, по мнению Минюста, «участвовали в схеме с целью отмывания денег, зная, что трансакции были направлены на сокрытие доходов».

Минюст США также сообщил о втором обвинении, которое касается супруги телеведущего. По утверждению ведомства, она якобы участвовала в схеме по обходу американских санкций с целью получения средств от российского бизнесмена Александра Удодова, которого Вашингтон ранее внес в «черный список».

Согласно версии юридического ведомства США, с февраля 2023 года, когда Удодов попал под американские санкции, Анастасия Саймс покупала в галереях и аукционных домах Соединенных Штатов и Европы произведения искусства и антиквариат в интересах бизнесмена. Приобретенные женщиной предметы якобы хранились в резиденции Саймсов в Хантли (штат Вирджиния) до их дальнейшей отправки в Россию Удодову, говорится в заявлении. Ведомство утверждает, что Анастасия Саймс получала комиссию за такие услуги.

Министерство юстиции США сообщило, что первое обвинительное заключение в отношении супругов Саймс содержит три пункта, по каждому из которых им грозит до 20 лет лишения свободы. Таким образом, максимальный суммарный срок заключения для каждого из них может составить 60 лет.

Кроме того, Анастасии Саймс также было предъявлено отдельное обвинение по трем пунктам, каждый из которых предусматривает до 20 лет тюремного заключения.

Дмитрий Саймс, комментируя обвинения американского Минюста, назвал их «предсказуемыми» и в то же время «шокирующими». Он отметил, что когда принимал решение о работе на Первом канале, то предполагал «самые неприятные последствия».

При этом телеведущий считает, что все обвинения со стороны США против него «высосаны из пальца».

«Все, что я делал, это давал телевизионный комментарий и вел программу… Я, оказывается, за свою работу получал зарплату и тратил эту зарплату на свои нужды. Но если это считается отмыванием денег, то я могу просто сказать, что у администрации Байдена какое-то очень странное представление о том, что такое настоящее отмывание денег», — считает Саймс.

Он также отметил, что его работа на российском телевидении регулируется первой поправкой Конституции США, которая гарантирует свободу слова.

Обыски в поместье Саймса

В середине августа сотрудники ФБР провели обыски в поместье Дмитрия и Анастасии Саймс в Хантли. По словам агентов спецслужб, ордер на обыск выдал суд. Тогда не раскрывались детали дела, в рамках которого проходили следственные мероприятия.

Сосед Саймса рассказывал журналистам, что из дома политолога выносили различные предметы.

По словам самого Саймса, он осведомлен о «какой-то деятельности» на территории принадлежащего ему поместья, но точно не знает, что там происходит, и уведомлений об обысках не получал.

С 2018 года Саймс ведет на российском Первом канале телешоу «Большая игра». В 2023 году политолог принимал участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — был модератором пленарной сессии, на которой выступал президент России Владимир Путин.

До 2022 года Саймс руководил Центром национальных интересов США. На этот пост его назначил экс-президент страны Ричард Никсон, неофициальным советником которого политолог являлся.