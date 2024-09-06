Ведущий Первого канала Саймс отказался комментировать обвинения Минюста США

Политолог и историк, ведущий ток-шоу «Большая игра» на Первом канале Дмитрий Саймс отказался прокомментировать RTVI обвинения в обходе санкций и отмывании денег, выдвинутые против него и его жены Анастасии Министерством юстиции США.

«Извините, я не даю комментариев», — заявил телеведущий корреспонденту RTVI. Накануне, 5 сентября, СМИ опубликовали заявление американского Минюста, из которого следует, что по выдвинутым обвинениям Саймсу и его супруге может грозить лишение свободы на срок до 60 лет.

По версии Минюста США, Саймс с женой участвовали в схеме, направленной на обход американских санкций, в интересах Первого канала, в отношении которого действуют ограничения. В ведомстве утверждают, что целью схемы было «отмывание средств, полученных в результате этой деятельности».

С 2018 года Саймс ведет на российском Первом канале телешоу «Большая игра». Он также являлся неофициальным советником бывшего американского президента Ричарда Никсона, который назначил его директором Центра национальных интересов США. На этом посту политолог проработал до 2022 года. В 2023 году Саймс был модератором пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), где выступал президент России Владимир Путин.

Минюст США считает, что с лета 2022 года Саймсы якобы получили от Первого канала более $1 млн, личный автомобиль с водителем и команду из 10 сотрудников, а также средства на оплату проживания в московской квартире.

Анастасия Саймс, по версии американского ведомства, якобы участвовала в схеме обхода санкций с целью получения денег от российского бизнесмена Александра Удодова, внесенного в санкционный «черный список» с февраля 2023 года. В Минюсте утверждают, что жена телеведущего за комиссионные покупала Удодову произведения искусства и предметы антиквариата в художественных галереях и аукционных домах Европы и США, после чего эти покупки якобы хранились в резиденции Саймсов в Хантли (Вирджиния) до отправки в Россию.

В первом обвинительном заключении Минюста США, касающемся обоих супругов Саймс, содержатся три пункта, каждый из которых в случае признания вины влечет за собой наказание в виде 20 лет тюрьмы. Соответственно, максимальный срок лишения свободы для каждого из обвиняемых может достичь 60 лет. Анастасию Саймс отдельно обвиняют по трем пунктам, каждый из которых также предусматривает 20-летний тюремный срок.

Комментируя эти обвинения Первому каналу, Саймс назвал их «предсказуемыми», но «шокирующими». Он заявил, что, принимая предложение работать на российский телеканал, предвидел «самые неприятные последствия», но в данном случае претензии «высосаны из пальца».