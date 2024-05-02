В США умер бывший аудитор качества компании Spirit AeroSystems — поставщика Boeing — Джошуа Дин, пишет The Seattle Times со ссылкой на его родственников. Дин одним из первых заявил, что руководство Spirit якобы игнорировало производственные дефекты у модели 737 MAX компании Boeing.

Дину было 45 лет. Как отмечает издание, проблем со здоровьем у него не наблюдалось — мужчина вел здоровый образ жизни. По словам родственников Дина, около двух недель назад его госпитализировали из-за проблем с дыханием. Медики диагностировали у него стафилококковую пневмонию.

Изначально Дина лечили больнице в Уичито, а затем экстренно транспортировали в Оклахому. Там его поместили в аппарат ЭКМО, который обеспечивает циркуляцию и насыщение кислородом крови пациента вне организма, а также берет на себя функции сердца и легких, когда органы пациента не могут работать самостоятельно.

Несмотря на медицинскую помощь, состояние Дина становилось хуже. Врачи были вынуждены ампутировать ему обе руки и ноги. The Seattle Times указывает, что инфекция началась «внезапно» и очень быстро распространилась. Через две недели после госпитализации Дин умер.

Джошуа Дин начал работать в Spirit в 2019 году в качестве инженера-механика. В 2020-м он был уволен из компании из-за сокращения рабочих мест на фоне пандемии, а в 2021-м вернулся в фирму уже на должность аудитора качества.

В октябре 2022 года Дин заявил, что обнаружил серьезный производственный дефект: механики неправильно просверлили отверстия в кормовой нажимной переборке самолетов серии MAX. Когда он обратил внимание руководства на эту проблему — ничего не было сделано, утверждал Дин. В ходе той же проверки он не заметил отдельный производственный дефект в фитингах, которые крепят вертикальное хвостовое оперение к фюзеляжу. Позднее это нарушение обнаружили, что привело к перебоям в поставках на заводе Boeing и стало причиной увольнения Дина.

В 2023 году Дин подал жалобу в Министерство труда — он назвал свое увольнение «незаконным» и заявил, что оно было «местью за высказывание опасений, связанных с авиационной безопасностью», пишет The Seattle Times. Также мужчина подал жалобу в Федеральное управление гражданской авиации (FAA), в которой утверждал, что Spirit использовала его «в качестве козла отпущения и солгала FAA о дефектах кормовой переборки».

«После моего увольнения компания Spirit AeroSystems [сначала] ничего не сделала, чтобы проинформировать FAA и общественность [о том, что им известно о дефектах кормовой переборки]», — пояснил он в своем обращении.

В марте умер еще один информатор о дефектах Boeing — менеджер по контролю качества самолетов Boeing Джон Барнетт. Как отмечает издание, мужчину нашли мертвым от огнестрельного ранения в штате Южная Каролина. По заключению судмедэкспертизы, он совершил самоубийство. Полиция по-прежнему ведет расследование его дела, пишет The Seattle Times.

Один из адвокатов Дина — Брайан Ноулз — в разговоре с изданием заявил, что не хочет строить догадки о близком времени и обстоятельствах смертей двух информаторов. «Разоблачители нужны. Они выявляют правонарушения и коррупцию в интересах общества. Чтобы выступить против них, требуется немало мужества. Это сложное стечение обстоятельств», — добавил он.

Инциденты с самолетами Boeing

В декабре 2023 года Федеральное управление авиации США сообщало о неисправности в самолетах Boeing. В самой корпорации рекомендовали авиакомпаниям проверить самолеты 737 MAX, поскольку в их системе управления рулем может быть ослаблен болт. По данным AFP, на фоне этих новостей акции Boeing упали на 1,2%.

В ночь на 6 января 2024 года самолет Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines совершал полет из Портленда в Онтарио. После того, как лайнер набрал высоту около 5 тыс. м, оторвалась заглушка люка аварийного выхода.

Всего на борту находился 171 пассажир и шесть членов экипажа, никто из них не пострадал. Ко времени, когда произошел инцидент, пассажиры еще не успели отстегнуть ремни безопасности, что в том числе помогло предотвратить катастрофический исход, писало CNN.

6 января Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США объявило о приостановке эксплуатации 171 лайнера Boeing 737 MAX 9. В ведомстве отметили, что самолеты этой модели могут быть допущены к полетам только после прохождения соответствующей проверки.

Во время проверки Boeing выяснилось, что на многих самолетах модели 737 MAX 9 заглушки люков были установлены ненадлежащим образом, после чего власти начали более масштабную проверку. В результате компания провалила 33 из 89 проверок во время экспертизы, проведенной Федеральным управлением гражданской авиации, указала газета The New York Times, в распоряжении которой оказались связанные с проверкой документы.

Среди прочего, The Seattle Times добавляет, что после произошедшего в январе инцидента, который привлек новое внимание «к недостаткам качества в Spirit», один из бывших коллег Джошуа Дина по Spirit подтвердил некоторые из его утверждений.

В апреле 2024 года инженер Boeing Сэм Салехпур, который работал в компании с 2020 по начало 2022 года, подал жалобу в федеральные регулирующие органы США, в которой утверждал, что корпорация игнорировала проблемы качества и безопасности при производстве своих проблемных самолетов 787 Dreamliner.

Согласно заявлению Салехпура, в 2021 году он заметил, как Boeing использовал сжатые сроки для сборки модели 787, что привело к чрезмерной нагрузке на важные соединения и вкраплению обломков сверла между соединениями более чем на 1000 самолетов. По словам адвокатов мужчины, эти ошибки трудно обнаружить, но они сокращают срок службы самолета.

«Я делаю это не потому, что хочу, чтобы Boeing потерпела неудачу, а потому, что хочу, чтобы она преуспела и предотвратила аварии», — пояснил Салехпур.

В Boeing, в свою очередь, заявили, что претензии не соответствуют действительности, а компания уверена в безопасности самолетов. Кроме того, представители корпорации отметили, что эти вопросы уже поднимались ранее и были «должным образом решены».