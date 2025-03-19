Великобритания исключила из санкционного списка российско-азербайджанского бизнесмена, экс-владельца газодобывающей компании «Нортгаз» Фархада Ахмедова. Это следует из документа Минфина.

Санкции против Ахмедова были введены в апреле 2022 года, его активы были заморожены. Британские власти обосновали это тем, что он «получал выгоду» от российского правительства или оказывал ему поддержку путем ведения бизнеса в сфере цифровых технологий.

Ограничения против Ахмедова также вводил Евросоюз, заявив, что «он близок к Кремлю и является ведущим бизнесменом, работающим в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник доходов России, ответственной за конфликт на Украине».

Бизнесмен оспаривал ограничения в суде. Его адвокаты утверждали, что Ахмедов больше не работает в энергетическом секторе России, не занимал никаких политических должностей более десяти лет, а также «не был близок к Кремлю и никогда не входил в близкий круг президента Владимира Путина».

Весной 2023 года в соцсетях появилась запись телефонного разговора якобы между Ахмедовым и музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным. Участники беседы критиковали Путина и решение начать военную операцию на Украине. Пригожин назвал запись фейковой, но позже рассказал, что общается с Ахмедовым и признал, что некоторые фразы действительно были произнесены, а другие — смонтированы.

В сентябре 2023 года ЕС не стал продлевать санкции против Ахмедова. Адвокат Уильям Жюлье, представлявший интересы миллиардера, предположил, что власти ЕС отменили санкции, опасаясь проигрыша в суде. По словам юриста, внесение Ахмедова в черный список «было следствием явной ошибки в суждениях», не имело «никаких правовых оснований и было абсолютно незаконным».

В мае 2024 года суд в Люксембурге вынес решение в пользу Ахмедова, придя к выводу, что ЕС необоснованно включил его в санкционный список.