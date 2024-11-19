Великобритания ввела санкции против российских молодежных организаций: детско-юношеского движения «Юнармия» и центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Также под ограничения попали:

— руководитель федерального штаба «Юнармии» Никита Нагорный;

— представитель «Юнармии» в Херсонской области Серафим Иванов;

— глава Херсонского детского дома Татьяна Завальская;

— директор Олешковской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями в Херсоне Виталий Сук;

— министр образования Крыма Валентина Лаврик;

— министр образования Запорожской области Елена Шапурова;

— представители центра патриотического воспитания молодежи «Воин» Игорь Казарезов и Андрей Сабинов.

Авторы документа объясняют, что санкции направлены против тех, кто, по мнению британских властей, причастен к попыткам «стереть украинскую культурную и национальную идентичность».

Американские санкции

После избрания Дональда Трампа на пост президента США поднялся вопрос о возможности смягчения американских санкций против России. В частности, политолог-американист Малек Дудаков не исключил, что после прихода Трампа с России снимут «избыточные» санкции, которые «мешают самим США в торговле с Россией в тех сферах, где эта торговля еще продолжается». По его словам, возможно снятие ограничений с банков, осуществляющих транзакции с Западом, а в случае успешных переговоров по урегулированию ситуации на Украине — и других ограничений.

Эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко в разговоре с RTVI также допустила, что «могут быть смягчены» санкции, мешающие самим американским производителям.

При этом Бондаренко отметила, что полного снятия американских санкций ждать не стоит, поскольку «в некоторых аспектах выгодны внутренним производителям США».

Между тем пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ожидают изменений экономической риторики США с приходом Трампа.