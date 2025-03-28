Вице-президент США Джей Ди Вэнс 28 марта отправится на американскую военную базу Питуффик в Гренландии. Планировалось, что крупнейший остров на планете посетит его супруга Уши Вэнс вместе с советником президента по нацбезопасности Майком Уолтцом. Однако резкая критика со стороны властей Гренландии и Дании заставила чету вице-президента изменить планы.

Изначально делегацию должна была возглавить вторая леди США Уша Вэнс. Предполагалось, что она отправится в Гренландию 27 марта и пробудет там до 29-го, посетив военную базу США, столицу острова Нуук и город Сисимиут, чтобы посмотреть гонки на собачьих упряжках.

Однако такой расклад не понравился ни властям Гренландии, ни руководству Дании, чьей автономией до сих пор остается остров.

«На данном этапе это никоим образом не может быть охарактеризовано как безобидный визит жены политика. Что будет делать в Гренландии советник по нацбезопасности? Единственная цель этого — продемонстрировать нам свою силу», — заявил пока еще действующий премьер-министр Гренландии Муте Боуруп Эгеде.

Глава датского правительства Метте Фредериксен добавила: визит американской делегации «нельзя рассматривать в отрыве от публичных заявлений». Администрация президента США Дональда Трампа до сих пор не оставила идею купить остров у Дании.

В результате администрации США пришлось переиграть свои планы, поэтому к делегации решил присоединиться сам вице-президент Джей Ди Вэнс. Он пробудет на острове с 28-го по 29 марта и посетит лишь американскую базу Питуффик.

«Сокращенная поездка носит более откровенный милитаристский характер и позволяет американским гостям оставаться вдали от запланированных акций протеста», — пишет CNN.

Телеканал отмечает, что протесты были запланированы в Нууке и Сисимиуте. Визит на американскую военную базу позволит «избежать любых потенциально неловких инцидентов между Вэнсами и представителями общественности или правительственными чиновниками».

К тому же визит Вэнсов на остров состоится в то время, когда партии Гренландии планировали подписать коалиционное соглашение по итогам парламентских выборов. Тогда победила правоцентристская партия «Демократы», выступающая за постепенное обретение независимости от Дании. Тем не менее, они не набрали абсолютного большинства, так что с тех пор между партиями шли переговоры о создании коалиции.