Набором подозреваемых и обвиняемых в воинские части для отправки в зону боевых действий на Украине занялись сотрудники МВД, ФСБ, МЧС, Федеральной таможенной службы и Федеральной службы судебных приставов. Об этом 22 июня пишет «Коммерсантъ». Ранее сообщалось, что к набору на военную службу привлечены сотрудники СК России.

По данным издания, следственным подразделениям ГУ МВД по Москве поручили изучить и исполнить порядок взаимодействия с командованием воинских частей «по вопросам приостановления и прекращения предварительного расследования в связи с призывом подозреваемых и обвиняемых на службу в вооруженные силы РФ в период мобилизации, военного положения или военного времени».

Аналогичные поручения были даны следователям ФСБ, дознавателям МЧС, ФССП и ФТС. В документах сказано, что они при расследовании уголовных дел обязаны разъяснять фигурантам в возрасте от 18 до 65 лет, что те могут заключить контракт с Минобороны и по закону получить освобождение от уголовной ответственности, подчеркивает «Ъ».

По словам источников издания, после возбуждения уголовного дела его фигуранту «практически сразу» предлагают «армейскую альтернативу» (основное требование — подходящие возраст и состояние здоровья).

Если военкомат соглашается на заключение контракта, уголовное преследование фигуранта приостанавливается. Полностью оно прекращается только после получения участником боевых действий госнаграды, его ранения или гибели, либо после завершения вооруженных действий.

«Исходя из известной мне практики, могу отметить, что наши силовики активно исполняют установку по вербовке заключенных и подследственных для участия в СВО», — сказал изданию адвокат Александр Почуев.

По его словам, обычно «данный контингент пополняет личный состав подразделений “Шторм”». Верхняя возрастная планка при этом «мало кого смущает», если человек подходит по другим параметрам, отметил адвокат.

Как подчеркивает «Ъ», в случае совершения военными таких преступлений, как дезертирство и неисполнение приказа, старые дела будут возобновлены и соединены с новыми.

Преступники вернутся «другими»

В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий мобилизацию граждан с непогашенной судимостью за некоторые тяжкие преступления. Вместе с тем мобилизации не подлежат граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за такие преступления, как изнасилование, совершение теракта, захват заложников, госизмена и шпионаж.

Летом 2023 года осужденные получили возможность пойти на военную службу по контракту. В марте этого года Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности россиян, которые в период мобилизации и военного положения заключили контракт с российскими ВС или были призваны на службу.

Председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов в марте призывал не бояться повторного совершения преступлений ранее осужденными россиянами после их возвращения из зоны боевых действий. По словам Картаполова, выполнив задачу в рядах ВС, преступник вернется в общество «уже другим человеком».

На этой неделе в Кузбассе по подозрению в убийстве 12-летней девочки задержали 49-летнего местного жителя, который ранее был судим за убийство. По данным РИА Новости, подозреваемый вышел из колонии и отправился в зону боевых действий на Украине, после чего вернулся в Россию в рамках обмена пленными. Депутат Нина Останина заявила, что общество необходимо защитить от таких людей. По ее словам, соответствующий законопроект должен появиться в ближайшее время.