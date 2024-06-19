В городе Топки Кемеровской области по подозрению в убийстве 12-летней девочки задержали 49-летнего местного жителя, ранее судимого за убийство, сообщила 19 июня пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК). По данным РИА Новости, подозреваемый вышел из колонии и отправился в зону военной операции на Украине, после чего попал в украинский плен и вернулся в Россию в результате обмена.

Что произошло

12-летняя школьница пропала 18 июня в городе Топки. По данным следствия, около 10.00 по местному времени она ушла из дома и не вернулась. Девочку объявили в розыск.

На следующий день, 19 июня, тело пропавшей школьницы с признаками насильственной смерти обнаружили в колодце вблизи заброшенного здания рядом с Комсомольской площадью в центре города.

В тот же день СК отчитался о задержании ранее судимого 49-летнего местного жителя по подозрению в убийстве девочки. Подозреваемого доставили на допрос и проводят с ним следственные действия. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение, после чего следствие направит в суд ходатайство о его аресте. Других подробностей в сообщении не приводится.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства. Областная прокуратура взяла ход расследования дела на контроль.

Последний раз камеры видеонаблюдения зафиксировали школьницу живой в магазине «Пятерочка», пишет НГС42.ру. От торговой точки до места, где нашли ее тело, семь минут ходьбы.

Телеграм-канал Mash Siberia без ссылки на источник пишет, что убийца схватил девочку, когда та возвращалась домой из школы, где в летний период действует лагерь, и «издевался над ней перед расправой». Это произошло около 14.00 по местному времени, говорится в публикации.

По информации канала, мужчина привязал школьницу к дереву, раздел и, «глядя на нее, пытался самоудовлетвориться», но «не получилось». Затем он задушил девочку ее же штанами и ушел, а на следующее утро вернулся, несколько раз ударил тело шампуром в грудь и выбросил в колодец.

«Я раздел ее, попытался изнасиловать, а потом задушил штанами и скинул в колодец», — приводит KP.RU слова задержанного по подозрению в убийстве.

По данным Mash Siberia, мать убитой девочки через час после ее смерти звонила дочери на телефон, но он был выключен. Вечером женщина обратилась в полицию. Поиском девочки занимались полицейские, сотрудники СК, МЧС и волонтеры.

Тетя убитой рассказала, что родственники всю ночь искали школьницу и несколько раз проезжали возле места, где в итоге было найдено тело, «но ничего не увидели», передает НГС42.ру.

Портал также приводит слова бабушки погибшей: «Господи, что наш ребеночек вынес?! Чтобы ты сдох, тварь!»

«Ох, доченька, доченька моя, найдись живой», — заявила женщина в слезах при выходе с места убийства.

НГС42.ру со ссылкой на местных жителей пишет, что по тропинке, рядом с которой нашли тело девочки, дети часто сокращают дорогу. «При этом взрослые ругают их и говорят, что надо ходить через центральную улицу», — отмечает издание.

По данным KP.RU, подозреваемого задержали «буквально в паре десятков метров» от места преступления.

«Его там чуть самого не убили на месте. Говорят, что задержали в кроссовках Арины, он же ее раздел. Сказал, что сам не знает, зачем это сделал», — пишет издание со ссылкой на местных жителей.

Что известно о подозреваемом

В пресс-релизе СК не указывается фамилия подозреваемого. По данным «Сибирского экспресса», это Андрей Быков, уроженец деревни Малый Корчуган (в 17 км от Топок).

Как пишет РИА Новости со ссылкой на неназванный источник, задержанный был ранее судим, затем ушел из колонии в зону СВО. где попал в плен, после чего вернулся на родину по обмену. Как бывший заключенный оказался в Топках, собеседник агентства не знает.

«Может, дезертировал из части, может, в отпуск пришел», — сказал он.

Полный тезка Андрея Быкова с 2002 года был судим не менее шести раз, в том числе за тяжкие преступления. Его признавали виновным в кражах (ст. 158 УК), угрозе убийством (ст. 119 УК), вовлечении несовершеннолетнего в преступление (ст. 150 УК) и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть (ч. 4 ст. 111 УК). В июле 2018 года мужчину обвинили в убийстве пожилой женщины (ч. 1 ст. 105 УК), за что в 2019-м его приговорили к 13,5 года колонии особого режима.

Кроме того, полный тезка Андрея Быкова, родившегося 14 июля 1979 года, есть в списке участников военной операции, вернувшихся из плена (список был опубликован в январе 2024 года в телеграм-канале «Шторм Z», который носит название одноименного подразделения Минобороны, составляемого из заключенных). Возраст Быкова из этого перечня совпадает с возрастом задержанного, который указан в пресс-релизе СК, — 49 лет.

«Сибирский экспресс» также нашел видео, предположительно снятое в декабре 2023 года на Украине, с человеком, который представляется как Андрей Быков. На нем он говорит, что совершил первое преступление в 1991 году и с тех пор «регулярно» попадал в тюрьму.

Как пишет телеграм-канал «Осторожно, новости», Быков должен был отбывать наказание до 2032 года. На видео мужчина утверждает, что в октябре 2023 года он заключил контракт с Минобороны, в рамках которого отправился в зону СВО, а уже в декабре попал в плен в районе Красногоровки (ДНР). По данным канала, Быков попал в списки на обмен пленными и в феврале 2024 года вернулся в Кузбасс.