Верховный суд России оставил в силе приговор социологу Борису Кагарлицкому*, осужденному на 5 лет колонии по статье об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) из-за высказываний о взрыве на Крымском мосту. Об этом сообщил телеграм-канал общественно-политического журнала «Рабкор», главредом которого является Кагарлицкий*.

«Суд оставил приговор без изменений — 5 лет», — говорится в сообщении «Рабкора».

Агентства ТАСС и РИА Новости также сообщили, что приговор остался без изменений.

О том, что следователи ФСБ возбудили в отношении Кагарлицкого* дело об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205 УК), стало известно в июле 2023 года. Как рассказал RTVI адвокат Кагарлицкого* Сергей Ерохов, уголовное дело против социолога завели из-за поста о взрыве на Крымском мосту.

Защита настаивала, что «в своей деятельности профессор Кагарлицкий* никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм», а целью его выступлений была «попытка показать реальные проблемы, с которыми сталкивается российское государство».

Кагарлицкого* этапировали в Сыктывкар, поскольку именно там было возбуждено и расследовалось дело. В декабре 2023 года социолога приговорили к штрафу в 609 тыс. рублей и освободили в зале суда, однако сторона обвинения оспорила это решение, и 13 февраля апелляционный суд заменил социологу наказание со штрафа на пять лет лишения свободы в колонии общего режима.

Борис Кагарлицкий* родился 29 августа 1958 года в семье известного литературоведа и театроведа Юлия Кагарлицкого и переводчицы английской литературы Раисы Померанцевой. Известен среди левых интеллектуалов во всем мире, уже в 1970-е был левым диссидентом. В СССР Кагарлицкого* арестовывали по «Делу молодых социалистов». Тогда будущий преподаватель Шанинки (Московской высшей школы социальных и экономических наук) сидел в Лефортово.

С критикой дела против Кагарлицкого* выступал, в частности, политолог Сергей Марков, который называл арест социолога «политической ошибкой». Марков отмечал, что совершившие эту ошибку «подставляют» президента России Владимира Путина, при этом «друзья России просят освободить Кагарлицкого*».

Сам Путин в конце июля 2023 года прокомментировал арест Кагарлицкого* и режиссера Евгении Беркович и реплику о том, что существует мнение, будто в России, возможно, повторяется 1937 год.

«У нас 2023-й, и Российская Федерации находится в состоянии вооруженного конфликта с соседом. И думаю, что определенное отношение к тем людям, которые наносят нам ущерб внутри страны, должно быть», — сказал тогда Путин журналистам.

Он отметил, что впервые слышит эти фамилии и не очень понимает, «что они сделали и что с ними сделали». «На Украине за это расстреливают. Ну не за это, а за подобное», — заявил Путин.

В октябре прошлого года на форуме «Валдай» Путин обещал изучить ситуацию с Кагарлицким*. «Я в деталях не знаю, кто такой Кагарлицкий*. Я, конечно, возьму вашу бумагу, посмотрю ее, отреагирую. Обещаю», — сказал он тогда.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов