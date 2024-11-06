Верховный суд России оставил без удовлетворения кассационную жалобу на приговор бывшему министру обороны Донецкой Народной Республики Игорю Стрелкову (Гиркину), осужденному на четыре года колонии за призывы к экстремизму. Об этом сообщает его супруга Мирослава Регинская в телеграм-канале.

«Приговор Игорю Стрелкову оставлен Верховным судом без изменений, кассационная жалоба без удовлетворения», — сказано в сообщении Регинской.

Адвокат Стрелкова Александр Молохов накануне рассказал RTVI, что состояние здоровья экс-главы Минобороны ДНР в настоящее время удовлетворительное.

«Он наконец-то получил с передачей теплые вещи, регулярно звонит родственникам, на следующей неделе на долгосрочное свидание к нему в колонию должна приехать супруга», — сказал юрист.

По словам Молохова, в случае убедительной победы Дональда Трампа на выборах президента США, вероятность того, что никакого свидания не понадобится и «Гиркин будет уже завтра освобожден из колонии по решению Верховного суда резко возрастает».

Дело Стрелкова

Игорь Стрелков (Гиркин), занимавший в 2014 году пост министра обороны ДНР, в июле 2023 года был задержан в Москве по делу о публичных призывах к экстремизму в интернете (ч. 2 ст. 280 УК). Поводом для уголовного преследования стали публикации Стрелкова о ситуации в Крыму. Свою вину он не признал.

В январе 2024 года Мосгорсуд приговорил его к четырем годам колонии общего режима. Весной его адвокат Александр Молохов сообщил, что Стрелков хочет принять участие в военной операции, а одна из военных частей якобы готова заключить с ним контракт.

В мае Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным 4-летний приговор Стрелкову. В июле он начал отбывать наказание в ИК-5 в Кирово-Чепецке Кировской области.

Адвокат сообщал, что экс-министр обороны ДНР пошел работать в швейный цех, поскольку это «определенное отвлечение для человека», а также имеет значение для условно-досрочного освобождения.

В сентябре Shot писал, что защите удалось добиться для Стрелков замены лишения свободы на службу в зоне военной операции. Однако адвокат Молохов заявил RTVI, что информация о его подзащитном —слухи, Мирослава Регинская назвала сообщение об отправке ее мужа на фронт фейком.

В конце сентября телеграм-канал Shot писал, что Стрелкову стало плохо в колонии — он якобы пожаловался на боли в сердце. Его супруга назвала «ложью» сообщения об ухудшении здоровья экс-министра. В телеграм-канале Регинская пояснила, что самочувствие у Стрелкова «не идеальное, но стабильное».

«У моего мужа, Игоря Стрелкова, по последней известной мне информации, нет критических проблем со здоровьем. <…> Ухудшений в состоянии нет. <…> Я обязательно сообщу, если в ситуации Игоря будут какие-либо изменения», — написала она.

По информации Shot, у бывшего главы Минобороны ДНР якобы «все чаще» стали случаться приступы стенокардии на фоне ишемической болезни сердца, появилась отдышка и ранее начала отниматься рука.