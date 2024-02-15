Верховный суд России отклонил второй иск Бориса Надеждина, оспаривающего требования Центризбиркома к сбору подписей для регистрации кандидатом на президентских выборах. Об этом сам политик написал в своем телеграм-канале.

«Сегодня было рассмотрено два иска: об оспаривании формы списка сборщиков и об оспаривании формы ведомости проверки подписных листов. Оба решения я собираюсь обжаловать», — сообщил Надеждин.

Он подчеркнул, что собирается подать в суд «главный» иск — об оспаривании отказа ЦИК в регистрации кандидатом в президенты.

«Я не сдаюсь и не сдамся», — добавил Надеждин.

Центризбирком 8 февраля отказался допустить Надеждина до выборов президента России. ЦИК объявил, что по итогам проверки признал недействительными более 5% подписей в поддержку Надеждина (9147). Всего, по данным комиссии, штаб политика сдал 104 734 подписи, из которых достоверными были признаны 95 587, которых оказалось недостаточно.

Сам Надеждин после этого сообщил о намерении обжаловать отказ ЦИК зарегистрировать его кандидатом и попросил сторонников «не опускать руки». По словам политика, «случилось то, во что многие не могли поверить: граждане почувствовали возможность перемен в России».

В качестве кандидата на выборы президента России Борис Надеждин был выдвинут партией «Гражданская инициатива» в декабре 2023 года. Политика называли «единственным антивоенным кандидатом в президенты». В его программе есть пункт, по которому «Россия должна завершить СВО и начать мирные переговоры с Украиной и Западом».

Поставить подписи в поддержку кандидатуры Надеждина приходили тысячи людей, перед штабами политика выстраивались длинные очереди.