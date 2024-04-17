Верховный суд отменил апелляционное решение по делу ведущего научного сотрудника Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Валерия Голубкина, который был осужден на 12 лет по делу о государственной измене, передает ТАСС. Ранее защита ученого пыталась обжаловать приговор, однако Первый апелляционный суд принял решение оставить его в силе.

«Суд рассмотрел жалобу защиты Голубкина и постановил апелляционное определение отменить и отправить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции», — заявили в пресс-службе суда.

Адвокат Голубкина Мария Эйсмонт заявила русской службе «Би-би-си», что не получила мотивировочную часть решения Верховного суда. Она предположила, что причиной для пересмотра дела могли стать «формальные основания».

Эйсмонт подчеркнула, что Голубкин, лично принимавший участие в заседании суда, не вернется в колонию, пока дело не рассмотрит Первый апелляционный суд. По ее словам, таким образом Голубкин «получит передышку», так как в колонии «Лефортово», куда его поместили, условия содержания лучше, чем в колонии. Ранее физик перенес операцию из-за рака кишечника.

«Мы надеемся, что его осмотрят врачи, возьмут наконец анализы на онкомаркеры, и он будет ближе к родным которые смогут делать регулярные передачи», — отметила Эйсмонт.

Адвокат также сообщила, что у самого приговора сменился статус — теперь он считается не вступившим в силу.

Валерий Голубкин родился в 1952 году. В апреле 2021 года он был арестован по ст. 275 УК Российской Федерации (госизмена) и доставлен в СИЗО «Лефортово».

По версии следствия, Голубкин передавал Нидерландам информацию, содержавшую государственную тайну, по указанию своего руководства. По словам источника ТАСС, причиной для заведения уголовного дела стала передача отчетов о проделанной работе в рамках проекта по разработке гиперзвукового пассажирского самолета Hexafly-Int. В июне 2023 года суд назначил Голубкину наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Руководитель Голубкина, преподаватель МФТИ Анатолий Губанов, работавший в отделении аэродинамики самолетов и ракет ЦАГИ, был арестован по делу о госизмене в декабре 2020 года. В октябре 2023 года суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.