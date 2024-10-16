Николай Пичугин, выживший после двухмесячного дрейфа в Охотском море, а также его родственники рассказали подробности опасного путешествия и причины долгих поисков.

Как все начиналось

В начале августа 46-летний Михаил Пичугин, его брат Сергей и 15-летний племянник собрались добраться до Шантарских островов, чтобы посмотреть на гренландских китов. Для этого Сергей Пичугин вместе с сыном приехали из Улан-Удэ в гости к Михаилу, который работал на Сахалине, пишет «Камчатка-Информ».

Маршрут путешественников проходил через Сахалинский залив, от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине.

По словам друга Пичугина, в ночь на 9 августа семья заночевала на мысе Перовского, а утром выдвинулась в обратный путь на Сахалин. От мыса в Хабаровском крае до города Оха путешественники должны были пройти 150 км на лодке за несколько часов. Однако Пичугины так и не прибыли к месту назначения и перестали выходить на связь.

Как позже в беседе с РЕН ТВ рассказала жена погибшего Сергея Пичугина, в заключении МЧС по поиску лодки было сказано, что «обращение от правоохранителей о помощи в поисках трех пропавших, отправившихся на маломерном судне «Байкат», поступило 9 августа».

Причины долгих поисков

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на данные МЧС и Росморречфлота, поиски дрейфовавших путешественников осложнялись неблагоприятными погодными условиями. Позже о плохой погоде также рассказал спасенный Пичугин.

Сразу после поступления сообщений о пропаже путешественников Морской спасательный подцентр (МСПЦ) Южно-Сахалинск «приступил к расчету района дрейфа». Специалисты центра периодически корректировали его данные и передавали обновленную информацию в МЧС.

Согласно сведениям Росморречфлота, поисковая операция также осложнялась отсутствием точной информации об изначальном местонахождении лодки и данными о ее маршруте.

Как следует из заключения по поиску лодки, предоставленного МЧС, к поисково-спасательной операции привлекли спецгруппу Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), были задействованы вертолеты Ми-8 и «Робинсон». Однако сначала вылет Ми-8 «был перенесен из-за плохих погодных условий». В итоге этот вертолет, судя по данным в отчете, подключили к операции только 11 сентября. Он обследовал побережье и акваторию Охотского моря.

Согласно документу, только с 14 по 20 августа специалисты обследовали 23,8 кв. км акватории и 1,28 км береговой линии. Наземные поиски возобновились 10 сентября, после чего было обследовано 15 км побережья. 15 сентября поиски остановились, указано в документе, при этом следственные действия продолжались.

Всего же, по данным из заключения, за время поисков спасатели обследовали 196 622 кв. км акватории Сахалинского залива и 11 652 км береговой линии.

Дрейфующую лодку обнаружили через 67 дней почти в 1 тыс. км от точки выхода в море.

Что говорит выживший

По словам Михаила Пичугина, маршрут пути судна был зарегистрирован. По его словам, путешественники имели все необходимое снаряжение: якоря, жилеты, систему GPS, а также двухнедельный запас пропитания.

«Все было сделано как положено», — заверил Пичугин.

Со временем система навигации разрядилась, через неделю после отплытия сел телефон, а позже закончился и запас сигнальных ракет, продолжил он.

«Три ракетницы красных, четыре белых. Вертолет пролетал метрах в 50 через дня три после начала дрейфа, другой пролетал. Толку-то!» — рассказал Пичугин.

Как отметил выживший, в пути их застал шторм, сбив лодку с маршрута. По его словам, из-за сильных порывов ветра судно постоянно тянуло в море и было невозможно прибиться к берегу.

Позже сломалась лодка, что затруднило дальнейшее следование.

«Мотор сломался. Сначала якобы открутились, а потом весла сломались. И потом по течению… Мы в течение месяца практически у Сахалина находились. Как ей управлять, если она в одно весло? Она большая лодка — 4,7—5 метров, считай. Как ею управлять? Борта высокие <…> Сначала якоря потеряли, потом набор ключей привязали. Аккумулятор сбросили. <…> Потом это все дело оторвалось. И потащило туда», — рассказал Пичугин.

По его словам, первым от обезвоживания и переохлаждения умер 15-летний племянник. После этого брат Михаила Сергей начал «сходить с ума», пишет «Камчатка-Информ» со слов выжившего. По словам Михаила, брат «кричал и выпрыгивал из лодки» — его приходилось вытаскивать из воды, «переодевать и греть своим телом».

Позже умер и Сергей Пичугин. По словам выжившего, родственники умерли «18-ого и 28-ого» числа.

Во время нахождения в открытом море Михаил, чтобы выжить, собирал дождевую воду, а для согревания использовал спальник с верблюжьей шерстью. Говоря о питании, он рассказал, что размачивал горох, крупу и сублимированную лапшу.

Как признался Пичугин, за два месяца в море он потерял 50 кг веса. По словам мужчины, ему удалось выжить только «с Божьей помощью». «Больше как? Если меня корабль «Ангел» спас», — сказал он.

Что говорят родственники

Как рассказала бывшая супруга выжившего Михаила Пичугина Екатерина, поисково-спасательные мероприятия не были постоянными. Специальные службы то прекращали поиски путешественников, то снова возобновляли.

«Поиски то прекращались, то возобновлялись. Писали заявления, обращались к следователям. Спасателей отправляли туда, выясняли, где они еще не летали, но территория очень большая», — поделилась женщина.

По ее словам, родственники тоже подключились к поискам. Они самостоятельно ездили на место и осматривали берега. При этом над акваторией летало немало вертолетов, о наличии которых также говорили и люди, спасшие Михаила на рыбацком судне.

Как стало известно РЕН ТВ, в путешествие могла поехать и дочка Михаила. Она рассказала, что за месяц до отправления семья предлагала ей тоже поехать смотреть китов. Однако девочка отказалась.

«Состояние удовлетворительное»

После спасения Михаил Пичугин находится в больнице Магадана. Министр здравоохранения области Александр Витько сообщил, что состояние пациента «ближе к удовлетворительному».

«Он стабилен, угрозы для жизни нет. Обследование прошел, занимаются им клинические психологи — пациент находится под контролем министерства здравоохранения области. Все необходимые расходные материалы, лекарства имеются в полном объеме, поэтому сегодня вопросы восстановления данного пациента не вызывают никаких опасений», — рассказал он.

Зампред правительства Магаданской области Татьяна Савченко отметила, что власти региона возьмут на себя расходы Пичугина на дорогу до дома. Она добавила, что если родственники захотят, то смогут посетить выжившего в ближайшее время в больнице Магадана. С организацией такого визита власти также готовы помочь, уточнила Савченко.