Подполковник запаса ФСБ, президент cоюза «Офицеры группы Альфа» Алексей Филатов в программе RTVI «Вы держитесь!» с Марианной Минскер рассказал, что нужно делать людям, которые оказались на месте теракта и стали объектом нападения террористов.

«В данной ситуации надо как можно быстрее уходить от этих злодеев. Если ты их не видишь, ты слышишь. Ты слышишь, откуда они приближаются. Беги ровно в противоположную сторону. Если ты попал в их угол зрения, поле зрения, убегать от них надо не прямо, а галсами», — сказал Филатов.

Он отметил, что «очень тяжело попасть в цель даже с 30 метров, если она двигается как бы справа налево». «Если ты бежишь как бы справа налево, а не от стрелка, то вероятность, что ты останешься целым, большая», — пояснил эксперт.

При этом падать на пол и притворяться мертвым не надо, поскольку человек не понимает, как будут развиваться события, считает Филатов.

«Ну, не спасло это сейчас людей [в «Крокус Сити Холле»], не спасло. Более того, кто-то прикинулся мертвым, [вокруг] загорелось <…> Уже террористов не было, а они залегли. Уже дымит, а им так страшно, у них не работают ноги, они не могут встать и на ногах уйти, и они просто умирают, задыхаясь», — сказал собеседник RTVI.

Он добавил, что от стреляющего человека или от звука стрельбы нужно уходить как можно быстрее.

«Если ты чувствуешь, что в тебя уже стреляют, ты тогда беги справа налево или слева направо, но только не беги прямо, потому что это практически стоячая мишень», — отметил Филатов.

Ветеран «Альфы» также рассказал, что давно взял себе за правило узнавать расположение всех эвакуационных путей при посещении мест массового скопления людей.

«Это, кстати, не связано только с терроризмом, это с пожарами связано. Ты, заходя в кинотеатр, торговый центр, кинозал, четко должен знать все эвакуационные пути. Прямо до того, что может же отключиться свет, у тебя будет фонарик только на телефоне, даст Бог, если не забыл зарядить. И тебе в кромешной темноте надо практически чуть ли не количеством шагов отсчитать до двери», — заключил Филатов.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Вечером 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед концертом рок-группы «Пикник» в здание ворвались вооруженные люди, открыли стрельбу, подожгли помещение и скрылись. По последним данным, в результате теракта погибли 144 человека, более 550 пострадали.

23 марта ФСБ сообщила, что задержаны 11 человек. Арестованы девять человек, в том числе четверо предполагаемых исполнителей теракта.

Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство» (ИГ)*. Западные СМИ сообщали, что речь идет о действующем в Афганистане филиале ИГ*, группировке «Вилаят Хорасан»*.

Директор ФСБ Александр Бортников заявил о причастности Украины к теракту. «Мы считаем, что акцию готовили как сами радикалы-исламисты, так, естественно, способствовали западные спецслужбы. Сами спецслужбы Украины к этому имеют непосредственное отношение», — сказал Бортников.

* запрещенная в России террористическая организация