Общероссийское общественное движение «Ветераны России» обратилось в Министерство культуры России, Генпрокуратуру, МВД России и Следственный комитет (СК) с просьбой проверить заявления режиссера Сарика Андреасяна об Андрее Тарковском на предмет возможных нарушений российского законодательства. Об этом сообщает издание «Абзац» со ссылкой на главу организации Ильдара Резяпова.

По его словам, «Ветераны России» также предлагают проверить целесообразность использования 590 млн рублей государственных средств, выделенных режиссеру Андреасяну на его кино- и телепроекты.

«Нельзя оставаться равнодушными, когда публичные личности, такие как Сарик Андреасян, не только не уважают нашу историю и культуру, но и открыто осмеивают величайших представителей отечественного кинематографа. Андрей Тарковский — это символ глубины, нравственности и художественного мастерства, который прославил русское кино на весь мир», — сказал Резяпов.

По его словам, необходимо провести тщательную проверку законности получения Андреасяном российского гражданства, а в случае выявления нарушений — аннулировать его и депортировать режиссера.

«Андреасян публично высказывается в уничижительном тоне о культуре и кинематографе России, а также открыто оскорбляет молодёжь, студентов, будущих режиссёров, которые проявляют интерес к авторскому кино и стремятся к культурному росту. „Ветераны России“ выступают за защиту культуры и истории, нельзя позволять, чтобы такие высказывания и поведение оставались без последствий», — заявил Резяпов.

Ранее лидер думской фракции «Справедливая Россия — За правду» и одноименной партии Сергей Миронов предложил Счетной палате и прокуратуре проверить правомерность выделения госсредств на проекты Андреасяна.

В начале марта в соцсетях распространились видеозаписи встречи Андреасяна со студентами киноколледжа №40, где режиссер заявил, что ненавидит Тарковского и авторское кино, назвав его «деградирующим кинематографом».

«Если вы хотите быть нищими, кончеными, блюющими кинематографистами, идите нахер», — сказал Андреасян участникам мероприятия.

Спустя несколько дней Андреасян опубликовал в своем телеграм-канале пост с извинениями перед студентами за свой «тон общения». Режиссер также отметил, что ждет извинений от директора киношколы и студентов за «оскорбительный и издевательский тон в мой адрес на протяжении всей встречи». Он повторил свои слова о Тарковском, добавив, что «режиссер, являющийся диссидентом и предателем Родины», не вызывает у него «никаких других чувств».

Сын Тарковского сообщил агентству «Москва», что не знал о существовании Андреасяна до этого скандала.

«Если реагировать на заявления каждого Сарика, то двух жизней не хватит», — сказал Андрей Тарковский-младший.

Кроме того, на заявления Андреасяна отреагировал телепродюсер Николай Картозия: он объявил, что на телеканале «Пятница» запускается проект, посвященный Тарковскому, в рамках которого будут показаны наиболее известные фильмы режиссера.