В выходные дни 20 и 21 июля в Москве и области не ожидается сильных дождей, об этом в беседе с «Лентой.ру» поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, ливни, которые прошли в столице в ночь с 18 на 19 июля, прекратятся уже во второй половине дня в пятницу.

Синоптик рассказал, что обильные осадки в Москву и Подмосковье принес холодный атмосферный фронт, который продолжает смещаться к востоку. В связи с этим, по словам синоптика, уже после 15:00 дожди в столице прекратятся, а примерно в 16-17 часов — и в Московской области.

«Сильных осадков ждать точно не стоит. После 15:00 прекратятся уже осадки в Москве, после 16:00 или 17:00 — уже в Подмосковье не будет осадков или будут совсем маленькие, которые не будут препятствовать тем москвичам, которые выходные собрались провести на даче», — отметил Вильфанд.

По его прогнозу, в выходные дни местами возможны небольшие кратковременные дожди, количество осадков составит от одного до четырех миллиметров, а погода вернется к климатической норме, открыв своего рода «бархатный сезон».

«Ночные температуры в Москве — около 15 градусов, в Подмосковье — от 12 до 17. Дневные температуры — в диапазоне 21-26 градусов в Москве, 22-25 по области. Это именно лето, которое является московским июльским летом, а не астраханским или краснодарским, как было в начале месяца, когда длительный период была небывалая жара», — пояснил Вильфанд «Ленте.ру».

По его словам, понятие «бархатный сезон» обычно употребляется применительно к курортным зонам и означает период, когда температуры воздуха и воды близки друг к другу. В Москве же, сообщил Вильфанд, 20-21 июля сложится схожая картина: «Температура воды в Москве-реке 23 градуса прогнозируется, в озерах — 24, и температура воздуха будет такая же».

Утром 19 июля Департамент транспорта Москвы призвал жителей города пересесть на метро из-за ливня с грозой и усиления ветра. Накануне столичная мэрия предупредила москвичей об ухудшении погоды.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков сообщал, что в ночь с 18 на 19 июля, а также весь день 19 июля возможны грозы, дожди и усиление ветра.

Ранее руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов сообщал, что с 19 июля в столице ожидается понижение температуры воздуха. Он пояснял, что на смену 30-градусной жаре придет привычная для этого времени года и региона погода с температурными показателями в пределах 21-26 градусов тепла.