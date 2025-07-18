Власти Красноярского края потребовали от компании «Обь-Иртышское речное пароходство» компенсацию в размере 1,2 млрд рублей из-за крушения теплохода в июне на Енисее. Об этом заявила первый замглавы регионального министерства экологии Юлия Гуменюк.

Гуменюк сообщила, что власти завершили проверку «Обь-Иртышского речного пароходства». Выяснилось, что в результате инцидента с судном, принадлежащим компании, в Енисей в общей сложности попало 79,3 тонны дизельного топлива.

В отношении пароходства составлены протоколы по части 4 статьи 8.13 и статье 8.6 КоАП РФ, ответственность по которым предусматривает штраф до 380 тыс. рублей.

Кроме того, организации было выдано предписание до сентября устранить нарушения природоохранного законодательства.

«Дополнительно нами оценен вред, причиненный реке Енисей. Мы его оценили в 1,2 млрд рублей. Организации направлено требование о возмещении данной суммы в бюджет. У компании есть 30 дней, чтобы возместить его добровольно. В противном случае мы обратимся в суд с требованиями о возмещении вреда», — пообещала представитель министерства.

В начале июня в Казачинском районе Красноярского края во время буксировки барж теплоход столкнулся с порогами, повредил рулевое управление и топливный бак. После этого его прибило к берегу. Никто не пострадал. В районе вводился межмуниципальный режим ЧС.

Власти сначала сообщили, что в воду попало около 30 т нефтепродуктов, нефтяное пятно составило растянулось на 30 км. 10 июня Гуменюк рассказала, что организована проверка в отношении компании «Обь-Иртышское речное пароходство».

21 юня глава Казачинского района Юрий Озерских объявил о том, что во время подъема затонувшего теплохода произошел второй за месяц разлив нефтепродуктов. Глава района обратился к жителям прибрежных населенных пунктов с просьбой временно не использовать воду из Енисея для бытовых, хозяйственных и питьевых целей.