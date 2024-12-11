Власти Таганрога фиксируют все претензии граждан по поводу закрытых убежищ после ракетной атаки, сообщила RTVI пресс-секретарь администрации города Елизавета Куповых. Мэр Светлана Камбулова сообщила 11 декабря, что на заседании оперштаба поручила обеспечить доступ к бомбоубежищам.

«Мы читаем все комментарии, информация, безусловно, фиксируется. И это не просто поручение главы, это аксиома. И именно об этом шла речь на оперативном штабе — о недопустимости возникновения таких ситуаций», — сказала Куповых.

В ночь на 11 декабря Таганрог попал под ракетную атаку. Как сообщил врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь, повреждения получило промышленное предприятие, сгорели 14 автомобилей, пострадавших нет.

Камбулова позднее рассказала, что в результате атаки была повреждена котельная, теплоснабжения нет в 27 многоэтажках.

Некоторые пользователи соцсетей пожаловались, что, когда утром в городе прогремели взрывы и зазвучала сирена воздушной тревоги, в некоторых домах бомбоубежища оказались закрытыми.

Камбулова в своем телеграм-канале сообщила, что провела заседание оперштаба, на котором «поручила коллегам взять на контроль работу с управляющими компаниями по вопросу организации доступа к местам убежищ». Она напомнила, что список убежищ размещен на официальном сайте администрации.

Ранее Таганрог не раз подвергался атакам беспилотников. Например, в ночь на 9 марта действующий на тот момент губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что силами ПВО в городе была отражена массовая атака БПЛА.

Телеграм-канал Baza писал, что одной из целей атаки беспилотников была территория авиационного предприятия, входящего в состав научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева. Mash утверждал, что «горящие обломки устроили пожар в Таганрогском авиационно-научном комплексе имени Бериева, но его быстро потушили», еще два БПЛА «нашли на территории местного металлургического завода».