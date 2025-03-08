Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) Украины объявило об изъятии 137 млн гривен (около 3,3 млн долларов) со счетов компаний, связанных с российскими миллиардерами Михаилом Фридманом и Петром Авеном.

В телеграм-канале ведомства заявили, что эти средства будут сначала направлены на «закупку военных облигаций», а затем «оперативно» их перечислят в фонд ликвидации последствий боевых действий.

В пресс-службе АРМА уточнили, что ранее были изъяты 18 млн долларов, которые принадлежали Авену и Фридману.

«АРМА управляет санкционными денежными активами, на которые наложен арест в рамках уголовных производств на общую сумму 5,5 млрд грн», — заявили в организации.

В октябре 2023 года Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что киевский суд арестовал активы Фридмана, Авена и их делового партнера Андрея Косогова на общую сумму 463 млн долларов. Это решение коснулось 20 компаний и финансово-кредитных учреждений (включая заводы минеральных вод), связанных с миллиардерами.

В сентябре прошлого года Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила Фридману подозрение в финансировании военной операции России на Украине, в декабре предприниматель был объявлен в розыск.

До этого, в августе 2023 года, Фридман стал на Украине фигурантом уголовного дела об отмывании средств на сумму $1,2 млн и €1,93 млн, а также об уклонении от уплаты налогов в размере 18 млн гривен (около 490 тыс. долларов).

По версии украинской спецслужбы, с весны 2022 года Фридман через активы подконтрольной ему «Альфа-Групп» вложил почти 2 млрд рублей в несколько российских военных предприятий (в том числе Тульский патронный завод и Уральский оптико-механический завод имени Яламова), а также причастен к поставкам «сухпайков, одежды и другой продукции под торговым знаком «Армия России» на передовую». В СБУ также заявили, что компании Фридмана занимаются страхованием военной техники, жизни и здоровья участников СВО.