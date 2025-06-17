В российских военных каналах приветствовали новость о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын решил направить пять тысяч военных строителей и тысячу саперов для восстановления Курской области. RTVI собрал первые реакции.

Участие Северной Кореи в спецоперации выходит из фазы политических деклараций в практическую плоскость. <…> Фактически это начало системной кооперации в зоне боевых действий и тылового восстановления.

Военный блогер Сергей Колясников (канал Zergulio)

Очень интересная новость. И хорошая.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц

Корейцы восстановят Курскую область вместо таджиков. <…> Солдаты и офицеры Корейской народной армии на деле доказали, что воевать умеют на «пять с плюсом». С полной самоотдачей и презрением к смерти. Но и в мирном труде корейцы кому угодно дадут фору. <…> Дисциплинированные, трудолюбивые, неконфликтные. Про корейцев без всякой иронии можно сказать — ценные иностранные специалисты. В отличие от некоторых соседей, приезжающих не работать, а пользоваться благами российской социалки.

Военкор Юрий Котенок

Ким продолжает демонстрировать, как выглядит настоящий союзник.

Ну наш Zлон же.

Насколько заявленная официально численность строителей соотнесется с действительностью, не потерялся ли ненароком в официальном заявлении, допустим, нолик — то вопрос отдельный, и прояснится в полной мере он вряд ли. Но большой привет санкциям против КНДР можно передавать в любом случае: решение найдено, решение принято и будет исполняться к взаимной пользе. Независимо от чьего угодно мнения по этому вопросу или, вернее, поперек любого такого мнения.