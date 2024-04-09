Водителя, который сбил поэта Льва Рубинштейна в Москве, приговорил к году и восьми месяцам условного срока. Об этом сообщается в телеграм-канале московской прокуратуры.

Мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК). Суд также назначил ему испытательный срок на три года и лишил его на 2,5 года права управлять транспортными средствами.

Как сообщили РБК в пресс-службе суда, приговор вынесен 63-летнему Александру Димову.

8 января 2024 года 76-летнего Рубинштейна сбил автомобиль на нерегулируемом пешеходном переходе через улицу Образцова. Через шесть дней, 14 января, он умер в больнице не приходя в сознание.

Рубинштейн родился в Москве 19 февраля 1947 года. Был одним из основоположников и лидеров московского концептуализма. Первые публикации его творчества появились на Западе, в России его произведения стали публиковать в конце 1980-х годов. После начала военной операции на Украине подписал открытое письмо, осуждавшее боевые действия.