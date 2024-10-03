Заявления отставного генерала Вооруженных сил Украины, бывшего заместителя секретаря Совета нацбезопасности страны Сергея Кривоноса об «ужасающем положении» на фронте являются «вражеской военной пропагандой», заявил Инфо24 политолог и военный эксперт Алексей Живов.

Кривонос утверждает, что реальное положение дел ВСУ на фронте радикально отличается от той картины, которую представляет общественности украинское командование. По его словам, в нынешних условиях Киев может спасти «только чудо». Напомним, 3 октября Минобороны России сообщило о взятии под контроль города Угледара в Донецкой народной республике (ДНР).

Живов убежден, что рассказы отставного украинского генерала не соответствуют действительности, и в целом призвал не доверять «любым заявлениям непобежденного противника».

По словам военного эксперта, своими сообщениями об «ужасающем положении» ВСУ на фронте Кривонос пытается «оказать информационно-психологическое воздействие» на россиян, и это надо воспринимать как «вражескую военную пропаганду». При этом, добавил Живов, российские войска действительно должны сделать все для того, чтобы «им [украинским военным] стало совсем плохо».

Сейчас ВС России сумели добиться на линии боевого соприкосновения в Донбассе «серьезного оперативного успеха», констатировал политолог. Однако, по его словам, это не означает, что украинские войска близки к поражению.

«Безусловно, российская армия добилась многого за последние месяцы, но говорить о том, что ВСУ находятся на грани катастрофы, преждевременно», — предупредил Живов.

Он напомнил, что в ближайшие месяцы из европейских стран на Украину прибудут около 75 тысяч подготовленных по натовским стандартам военнослужащих. «Это две армии. Какое же тут ужасающее положение? Я думаю, что Кривонос просто врет», — подытожил эксперт.

Украинское военное командование регулярно делает заявления о том, что ситуация на фронте для ВСУ на определенных направлениях остается непростой. В частности, главком Вооруженных сил страны Александр Сырский около 15 раз за несколько месяцев характеризовал положение дел на фронте как «сложное».