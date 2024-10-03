В результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Угледар Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

Депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко вечером 1 октября назвал потерю Украиной Угледара «ужасом», призвав к отставке главы минобороны Рустема Умерова. «Мы потеряли город, который удерживали больше двух лет. Что в этот день делает наш министр? Это позор», — написал он в своем телеграм-канале.

Угледар — небольшой город, расположенный примерно в 60 км к юго-западу от Донецка. Он имеет стратегическое значение, поскольку расположен на стыке восточного и южного фронтов. До начала полномасштабных боевых действий в Угледаре проживали около 14 тыс. человек, но сейчас, по оценкам украинских военных, в городе осталось около 50 мирных жителей.

Газета The New York Times писала со ссылкой на служащих ВСУ, что потеря Угледара позволит российским ВС усилить атаки в направлении Покровска — железнодорожного и автомобильного узла.

По данным Reuters, большая часть Угледара оказалась разрушена в результате ожесточенных боев, продолжающихся с 2022 года. На снимках, сделанных 1 октября российскими военными, видно, что здание административного здания в центре города частично превратилось в руины, все окна выбиты, заметило агентство.

Украина пока официально не подтвердила потерю Угледара, но Генштаб ВСУ перестал упоминать город в сводках, обратило внимание издание «Страна.ua». В последний раз город упоминался в утренней сводке от 1 октября — там говорилось, что атаки на город отражены.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» выразил мнение, что Угледар «ждет хорошая судьба», он «станет цивилизованным, нормальным городом и укрепрайоном».

«Таким же, как Мариуполь, например. Наша страна его восстановит, и люди там будут жить нормально и счастливо», — сказал Колесник, добавив, что под контролем России города «начинают расцветать».

Мариуполь российские войска взяли под контроль в мае 2022 года. Город, который был сильно разрушен в результате продолжительных боев, вошел в состав России вместе с ДНР по итогам референдума в сентябре того же года.