Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц прокомментировал RTVI появившееся ранее сообщение о том, что он в числе прочих военкоров может стать доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.

«Мне предложение о том, чтобы стать доверенным лицом Владимира Путина, никто не делал, но если сделают, я, конечно, не буду отказываться», — сказал он. Коц добавил, что «еще не изучал юридическую сторону этого дела».

В разговоре с NEWS.ru военкор отметил, что его пригласили на встречу с инициативной группой, которая состоится 16 декабря в московском парке «Зарядье». По его словам, он не видел весь список возможных доверенных лиц и не знает, насколько эти данные соответствуют действительности. «Но я рад, что для этого выбирают военкоров», — заключил Александр Коц.

О том, что в списке доверенных лиц Путина появятся военкоры, сообщил 12 декабря РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. Среди тех, чьи кандидатуры рассматриваются, они назвали также Александра Сладкова (ВГТРК) и Семена Пегова (телеграм-канал WarGonzo).

Кроме того, в список войдут представители организаций, появившихся после начала военных действий на Украине: государственного фонда «Защитники Отечества» и Комитета семей воинов Отечества. По сравнению с предыдущей кампанией 2018 года, состав доверенных лиц Путина обновится на 40%, утверждают источники.

Традиционно доверенными лицами выступят деятели культуры, сообщает РБК, в том числе числе певец Shaman (Ярослав Дронов), режиссер Никита Михалков, актеры Михаил Боярский и Сергей Безруков, гендиректор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет и другие.

Директор пресс-службы Шамана сказал RTVI, что у него пока нет информации о том, что певец включен в список доверенных лиц Путина.

Решение Путина пойти на выборы

Путин объявил о своем участии в президентских выборах 2024 года во время неформального общения в Кремле с участниками церемонии награждения Героев России медалями «Золотая звезда» 8 декабря. С просьбой об участии в выборах к президенту обратился спикер парламента ДНР Артем Жога, и Путин дал согласие.

Политолог Илья Гращенков в разговоре с RTVI предположил, что, несмотря на такой «реверанс в сторону военных», в дальнейшем президентская кампания Путина не будет «милитаристской».

«Вся социология показывает усталость, причем всех, включая военных, в затяжном конфликте. Все, конечно, хотят, чтобы он скорее закончился. Кончился, понятно, победой, но тем не менее. То есть бесконечно разогревать милитаристскую тему, связанную с затягиванием поясов и прочим, в рамках кампании было бы не совсем верно», — полагает эксперт.

Политолог Евгений Минченко в беседе с RTVI назвал такой сценарий выдвижения Путина реверансом в сторону новых регионов и «России воюющей».

«Но, уверяю вас, мы увидим Путина и с врачами, и с учителями, и с партийцами, и с молодежью, и так далее. Свою порцию контактов получит каждая значимая демографическая группа. То есть это символический жест, но один из. На этом же кампания не закончена. Будет дальше общаться и с другими аудиториями», — подытожил он.