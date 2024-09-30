Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России военкору ВГТРК Евгению Поддубному. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов 30 сентября.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Поддубному Евгению Евгеньевичу», — говорится в документе.

Указ президента «О награждении государственными наградами» был подписан 26 сентября.

Евгений Поддубный был ранен 7 августа в Курской области в результате атаки беспилотника, ударившего по автомобилю, в котором находился репортер. Военкор освещал боевые действия в приграничном регионе, начавшиеся 6 августа.

8 августа Поддубного перевезли из больницы Курской области на лечение в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в Москве. По словам врачей, он получил много мелких травм, из которых преобладала ожоговая. В середине сентября военкора выписали из больницы.

По факту ранения Поддубного Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о покушении и воспрепятствовании деятельности журналиста (ч. 3 ст. 30, ст. 105, ст. 144 УК РФ).

Евгению Поддубному 41 год. Он руководит бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке, является автором и ведущим программы «Война» на телеканале «Россия-24», а также снимает документальные фильмы и специальные репортажи.