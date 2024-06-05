В преддверии мирного саммита по украинскому конфликту, который пройдет 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке, ВСУ готовят крупное наступление на Харьковском направлении. Об этом пишет Инфо24 со ссылкой на главу Бюро военно-политического анализа Александра Михайлова.

По его словам, в последние дни украинские войска активно перебрасывают под Харьков резервные соединения, которые Киев планирует задействовать в масштабном контрнаступлении. По задумке оно, считает Михайлов, должно будет показать западным партнерам Украины на швейцарском саммите, что ВСУ по-прежнему способны добиваться заметных успехов.

«Контрнаступление ВСУ будет представлено Киевом как очередная победа Украины. Военных побед на поле боя у ВСУ нет и не будет, поэтому Зеленский планирует продавливать свою повестку на саммите в Швейцарии, опираясь на несуществующие успехи украинской армии», — пояснил эксперт.

При этом, подчеркнул Михайлов, переброской резервов в Харьковскую область украинское командование ослабило собственную оборону на Донецком и Южно-Донецком направлениях. Благодаря этому российские войска сумели подойти ближе к Краматорску и Славянску, а также взять под контроль несколько населенных пунктов на севере ДНР.

По прогнозу Михайлова, российская военная операция на Украине завершится в 2024 году полным освобождением Донбасса. Эксперт убежден, что летом ВС России получат решающее преимущество на поле боя за счет применения всех имеющихся у них видов вооружения и смогут подавить сопротивление ВСУ, а в 2025 году начнутся переговоры между Россией и Западом о взаимных гарантиях безопасности, по итогам которых будет подписан ряд международных соглашений.

Еще в мае Генштаб ВСУ не раз признавал, что Россия достигает «тактических успехов» на Харьковском направлении, тогда как для украинских войск обстановка там остается «сложной».

Высокопоставленный украинский военный источник заявил Reuters, что российские войска рассчитывают отодвинуть оборону ВСУ на 10 километров вглубь для создания так называемой буферной зоны вдоль границы. При этом президент России Владимир Путин 17 мая заверял в отсутствии планов на взятие самого Харькова.