Российским войскам удается наступать ускоренными темпами, поскольку Украина бросила основные силы на защиту Харькова и таким образом ослабила другие направления. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Противник перебросил резервы под Харьков, сняв их с других направлений. Это сказывается на линии боевого соприкосновения и дает возможность нашим группировкам продвигаться вперед. Поэтому каждый день российские военные берут новые населенные пункты», — отметил Дандыкин.

Подобная обстановка позволяет значительно усиливать наступление и выходить на фланги Харькова, считает он. «Агломерация там плотная, наступление идет быстро. Посмотрим, что будет дальше», — заключил военный эксперт.

27 мая Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль село Ивановка в Харьковской области. Кроме того, по данным ведомства, группировка «Центр» выбила противника из поселка Нетайлово в Донецкой области.

10 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия начала «новую волну контрнаступательных действий». Генштаб ВСУ признал, что российские войска имеют «тактический успех» на Харьковском направлении. 13 мая Зеленский назвал Харьковскую область направлением, «где сейчас труднее всего».

17 мая Владимир Путин заявил, что у России «на сегодняшний день» нет планов по взятию Харькова.