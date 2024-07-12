Заявление президента США Джо Байдена о бессмысленности гипотетических ударов по Москве, Кремлю и другим территориям России «ничего не значит» и является «политическим блефом». Такое мнение в беседе с Инфо24 выразил обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец.

По словам эксперта, заявление Байдена — «стремление США ввести в заблуждение не только Россию», но и «все мировое сообщество».

«Дальнобойные американские ракеты как использовались для ударов по территории России, так и продолжают использоваться. Вашингтон пытается приукрасить свой хищный облик, припудрив его приятными словесами», — пояснил Баранец.

Он также добавил, что в распоряжении Киева есть дальнобойные ракеты, которые « украинские войска применяют для нанесения ударов по территории России».

Вместе с тем, эксперт обратил внимание на риторику президента США, который «открыто принимает решения о том, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны действовать на поле боя».

«Байден уже открыто выступает как верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины. Это говорит о том, что Америка уже не стесняется признавать тот факт, что она погружена в российско-украинский конфликт по самые ноздри», — резюмировал обозреватель.

12 июля на пресс-конференции по итогам саммита НАТО президент США Джо Байден заявил, что США позволили Украине наносить удары по российской территории на малую дистанцию, но в дальнейшем снятии ограничений нет необходимости.

«К примеру, если бы у Зеленского были средства для нанесения удара по Москве, по Кремлю, имело бы это смысл? Не имело бы», — уверен американский лидер.

Издание Politico со ссылкой на источники в конце мая писало, что администрация Байдена тайно дала Украине разрешение на использование переданного ей американского оружия для нанесения ударов по территории России вблизи границ Харьковской области.

В Пентагоне подтвердили, что разрешение касается контрбатарейной борьбы и было дано, «чтобы Украина могла наносить ответные удары по российским силам, атакующим ее или готовящимся ее атаковать».

При этом позиция США по поводу запрета на применение тактических баллистических ракет ATACMS или средств дальнего поражения внутри России остается неизменной, подчеркнули в ведомстве.

В начале июня президент США заявил, что Вашингтон не разрешает удары на 200 миль вглубь России и не разрешает удары по Москве и Кремлю.