Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать новое наступление, если в стране снизят возраст мобилизации, заявил «Ленте.ру» военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.

По словам Глазунова, ВСУ смогут организовать новое наступление, если мобилизуют молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет и проведут с ними обучение хотя бы на протяжении месяца.

«Для них главное — это показать США и ЕС, что они могут воевать, наносить поражение России. Они готовы на все — “до последнего украинца” — лишь бы их поддерживал Запад», — отметил военный эксперт.

Глазунов выразил уверенность в том, что Зеленский осознает риски проигрыша на президентских выборах, которые «точно будут», и перспективу «спроса» за принятые решения.

В январе Служба внешней разведки Украины сообщила, что Вашингтон потребовал от Киева снижения возраста мобилизации до 18 лет, и пообещала обнародовать решение по этому поводу в ближайшее время. В пресс-службе СВР пояснили, что планируемая мера носит вынужденный характер и связана с необходимостью закрепить линию фронта в условиях нехватки материально-технического обеспечения.

По данным украинской пограничной службы, за 11 месяцев 2024 года было зафиксировано почти 14 тысяч случаев нелегального перехода граждан Украины через границу в Европу. В соцсетях украинцы призывного возраста активно обсуждают различные возможности и маршруты побега за рубеж. Администраторов таких пабликов и каналов вычисляет и задерживает национальная Служба безопасности (СБУ).