За 11 месяцев 2024 года европейские пограничники зафиксировали почти 14 тыс. нелегальных переходов границы украинцами. Они бегут из страны из-за нежелания воевать. По данным «Известий», граждане Украины скрываются от мобилизации в Румынии, Беларуси, Молдове и других странах.

Мужчины призывного возраста планируют побег из Украины с помощью телеграм-каналов и чатов, в которых можно найти рекомендации по разным маршрутам. В частности, рассказывают как добраться в Румынию по снежным Карпатам, в Молдову — по полям или через Днестр, в Беларусь — сквозь леса, отмечают «Известия».

Поддерживать работу таких ресурсов на территории Украины небезопасно, поскольку за этим может последовать наказание. В январе 2024 года Служба безопасности Украины (СБУ) задержала администраторов сразу семи телеграм-каналов, в которых распространялась информация о патрулях территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата). Эти ресурсы ликвидировали, каждый из них насчитывал от 12 до 250 тыс. подписчиков.

В январе СБУ задержала 52-летнего жителя Житомира, который через тематический канал помогал военнослужащим сбегать с территории Украины. Мужчину обвинили в том, что он планировал попасть в Россию и «участвовать в информационно-психологических операциях ФСБ».

Однако некоторые каналы существуют до сих пор. Как пишут «Известия», одни из самых популярных — «Ухилянт FM» (UFM), к чату которого присоединились 27 тыс. человек. Авторы канала рассказывают не только о маршрутах побега, но и перечисляют список необходимых вещей, помогают в поиске напарников и остерегают от мошенников.

«Сходить по грибы»

Украинцы, которые скрываются от мобилизации, называют свой побег за границу «сходить по грибы». Такой поход состоит из нескольких этапов, включая определение:

маршрута побега,

материальных возможностей,

физической подготовки,

списка снаряжения для побега,

правдоподобной истории о причинах нахождения на приграничной территории.

«Известия» пишут, что одна из основных опасностей, с которой могут столкнуться беглецы, — разведывательные дроны. Кроме того, есть риск встретить сотрудников ТЦК, которые часто работают в гражданской форме.

Тем украинцам, которые решили скрыться в ЕС, придется какое-то время пробыть в центре содержания для мигрантов, где попросят рассказать, почему человек бежал из своей страны и не может вернуться назад, отмечают «Известия». Беларусь оформляет нелегально уехавшим украинцам запрет на выезд на пять лет, но разрешают выехать в Польшу. В Молдове действует официальная процедура предоставления убежища.

По утверждению «Известий», меньше всего вопросов задают в Приднестровье, откуда без проблем можно уехать в Молдову, а затем в ЕС. При этом одним из самых популярных направлений остается Румыния. Большая часть беглецов идет в страну через Карпаты.

Так, в декабре 2024 года этим маршрутом нелегально выехал из Украины YouTube-блогер Игорь Кот. Он рассказывал, что решил «сходить по грибы» и оказался в румынском селе. Переход занял несколько дней, по дороге он якобы обнаружил схроны других беглецов, откуда брал необходимые вещи.

Еще один блогер, бежавший из Украины в Румынию, — Паша Бумчик (Дуличанский). «Известия» пишут, что он решил уехать из страны после того, как получил повестку в ТЦК.

На своем YouTube-канале, который насчитывает более 37 тыс. подписчиков, он опубликовал видео о том, как «вышел с Украины и случайно попал в Румынию за три дня». В настоящее время блогер живет в Таиланде.

Побег от пограничников

Беглецам рекомендуют не убегать от пограничников во избежание смертельного исхода. «Известия» напоминают, что в мае 2024 года на украино-румынской границе был застрелен 39-летний житель Днепра, который не отреагировал на окрики и предупредительные выстрелы.

Вместе с тем уклонисты отмечают, что жесткость пограничников — исключение, поскольку многие из них сами сочувствуют гражданам, которые решают сбежать из страны от мобилизации.

Больше всего задержаний украинцев за нелегальное пересечение границы фиксируют в Румынии, Венгрии, Словакии и Польше. Пограничное агентство Евросоюза (Frontex) установило 23,5 тыс. подобных случаев с марта 2022 года по ноябрь 2024 года, из них 13 850 случаев — за неполный прошлый год.

После того как в апреле 2024 года Киев понизил возраст мобилизации с 27 до 25 лет, количество задержаний в месяц достигло тысячу, а к июлю возросло до двух тысяч. Frontex прогнозирует, ужесточение мобилизации на Украине, что приведет к росту нелегальных мигрантов.