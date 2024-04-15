У Израиля есть возможность «самыми разными способами» ответить на атаку Ирана, которая произошла 14 апреля, однако, вероятнее всего, действия Иерусалима будут зеркальными и не принесут разрушительных последствий. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Думаю, ответ будет таким же, как атака Ирана, — с небольшими последствиями. Иран сделал все, чтобы сохранить свое лицо как региональной державы, но не более», — считает Дандыкин.

Эксперт отметил, что после звонка президента США Джо Байдена премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался провести немедленную ответную атаку на Иран. По мнению Дандыкина, сейчас Вашингтон сдерживает силы израильских военных, поскольку эскалация конфликта на Ближнем Востоке ему невыгодна по нескольким причинам. Среди них — будущие президентские выборы в США, а также поддержка Украины.

«Думаю, Израилю подкинут средств, техники, снарядов. Вопрос в том, пойдет Нетаньяху навстречу американским интересам или нет. Если откажется, последствия могут быть тяжелыми не только для Ирана, но и для самого Израиля», — добавил эксперт.

По его словам, ответ Тель-Авива приведет к еще большей консолидации арабских стран против Израиля. В этом случае конфликт перерастет в более масштабную и серьезную фазу, и на такое противостояние у Израиля может не хватить сил, заключил Дандыкин.

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю более 300 ракет и беспилотников. Ключевыми целями Тегерана были военные базы, аэродромы и правительственные объекты. По данным израильских военных, 99% БПЛА и снарядов были сбиты в полете, незначительный ущерб нанесен по южной авиабазе «Неватим». В подавлении иранской атаки участвовали также американские военные и Вооруженные силы Иордании.

Власти Ирана назвали ночную атаку операцией «Правдивое обещание», которая стала ответом на удар по посольству исламской республики в сирийском Дамаске 1 апреля. Тогда в результате атаки погибли 13 человек, включая пятерых офицеров и двух высокопоставленных генералов Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В Израиле пообещали ответить на ночной обстрел. Иран со своей стороны предупредил США, что если они поддержат ответные действия Израиля, то удары будут нанесены по американским базам в регионе.

Члены узкого кабинета военных действий Израиля Бени Ганц и Гади Айзенкот призвали Биньямина Нетаньяху к немедленной ответной атаке по Ирану. Однако переговоры израильского премьера с президентом США предостерегли Тель-Авив от дальнейших действий.