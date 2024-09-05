У Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области резервов хватит на несколько недель, сказал «Ленте.ру» капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, Киев несет ощутимые потери и в технике, и в людях.

«Я думаю, на несколько недель хватит, если они все бросят. У них силы нужны и на другие направления, поэтому там ситуация напряженная. Мы тоже подтягиваем силы, и сейчас задача стоит в перемалывании всего, что там находится и приходит. Реально группировка была тысяч 20, сейчас еще подбросят. Надо учитывать то, что наши бьют сейчас на дальних рубежах, где они собираются. Противник несет ощутимые потери и в технике, и в людях. Все равно работы у наших ребят там прилично», — пояснил эксперт.

По словам Дандыкина, в настоящее время положение дел на фронте похоже на обстановку в прошлом году во время наступления Украины.

«Ситуация в какой-то степени напоминает тот контрнаступ, который был летом в прошлом году на запорожском направлении, только в меньшем масштабе», — сказал он.

Подразделения ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. В конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции, что вторжение в Курскую область предпринято в рамках «плана победы» Киева, который будет представлен президенту США Джо Байдену. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на его слова сказал, что Россия достигнет поставленных целей военной операции, несмотря на заявления Киева о «плане победы».

5 сентября командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что в последние сутки украинская армия стала подтягивать резервы на курское направление. По его словам, из-за этого в зоне боевых действий в последнее время было затишье.

Также на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России «стабилизировали ситуацию и начали постепенно выдавливать противника с приграничных территорий». По его словам, «противник несет очень большие потери — и в живой силе, и в технике».