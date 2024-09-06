В результате удара, нанесенного с помощью ракетного комплекса «Искандер» по гостинице в Запорожье, погибли до 50 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая 19 британских наемников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный военный источник.

«Второго сентября текущего года вечером был нанесен удар расчетом ОТРК «Искандер-М» по пункту временной дислокации иностранных наемников, расположенном в здании гостиницы в городе Запорожье. В результате уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ, в том числе 19 наемников из Великобритании. Еще около 20 боевиков получили ранения», — заявил собеседник агентства.

Также источник сообщил о гибели или ранении примерно 500 специалистов, среди которых были наемники из Польши, Франции, Германии и Швеции. Эти люди, по утверждению собеседника ТАСС, обучали военнослужащих ВСУ. Все они погибли или получили ранения в результате удара, который был нанесен 3 сентября по учебному центру в Полтаве.

Собеседник агентства также рассказал, что 28 августа были убиты 20 наемников в результате удара комплекса «Искандер» по сухогрузу в Бурлачьей Балке в Одесской области. Источник пообещал, что впредь высокоточные удары по пунктам дислокации украинских военных и наемников станут регулярными. Собеседник ТАСС отметил, что «среди погибших и раненых — военнослужащие ВСУ и нацгвардии — специалисты связи, операторы комплексов радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки, беспилотных летательных аппаратов, а также иностранные наемники из Польши, Франции, Германии и Швеции, обучавшие украинских военных»