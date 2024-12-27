Второй восточный окружной военный суд приговорил военнослужащего из Иркутской области Евгения Ознобихина, захватившего заложницу и пытавшегося самовольно покинуть воинскую часть, к семи годам колонии. Об этом сообщила пресс-служба суда.

По данным суда, Ознобихина признали виновным по статье о дезертирстве в условиях вооруженного конфликта (ч.3 ст.338 УК РФ) и захвате в заложники беременной женщины с применением оружия (п.п. г,е ч.2 ст.206 УК РФ).

Согласно материалам дела, 19 июля Ознобихин взял в заложники незнакомую ему женщину и заперся с ней в кабинете воинской части. Военнослужащий, угрожая заложнице ножом, потребовал, чтобы командиры позволили ему свободно покинуть часть. Также он требовал предоставить ему автомобиль и автомат АК-74 с боеприпасами, говорится в материалах. По данным следствия, Ознобихин был в состоянии алкогольного опьянения.

До этого обвиняемый уже самовольно покидал воинскую часть и уезжал домой в Братск. В июле его нашли, мужчине пришлось вернуться на службу. По данным суда, Ознобихин захватил заложницу через четыре дня после своего возвращения в часть.

Суд постановил, что первые два года мужчина будет отбывать в тюрьме, а оставшуюся часть наказания — в исправительной колонии строгого режима.

Телеграм-канал «Люди Байкала» сообщил, что человек, данные которого полностью совпадают с указанным военнослужащим Ознобихиным, уже был неоднократно судим, в частности за кражу денег через приложение Сбербанка, побои, а также пьяное вождение.

В ноябре стало известно, что десять военнослужащих самовольно оставили воинскую часть в поселке Коченево Новосибирской области.

В конце октября в Ленинградской области задержали трех бывших заключенных, дезертировавших из зоны военной операции на Украине. По данным 47news, дом, где находились дезертиры, спецназ взял штурмом.