Заявления американского журналиста Такера Карлсона о том, что власти США при бывшем президенте Джо Байдене пытались убить российского лидера Владимира Путина, должны быть тщательно расследованы. Об этом в телеграм-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Прошли сутки. Все молчат. Ни Байден, ни Блинкен не опровергли озвученного. Подготовка покушения на Путина, само обсуждение этого — преступление. Серьезнейшая угроза глобальной безопасности. Прямой путь к началу ядерной войны», — отметил председатель Госдумы.

По его словам, для всех международных институтов это должно стать основанием для разбирательства.

Володин также напомнил о подготовке нападения на премьер-министра Венгрии Орбана, которого удалось избежать, покушениях на премьера Словакии Фицо и президента США Дональда Трампа.

«Поэтому обсуждение намерения убить Путина надо воспринимать всерьез. Все это — звенья одной цепи. Озвученное Такером Карлсоном должно быть тщательно расследовано. А Байден и Блинкен — привлечены к ответственности», — подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что всем надо осознать, что против России ведется жесточайшая борьба.

«Понимать масштаб вызовов и угроз, с которыми мы сталкиваемся. А значит — чувствовать свою ответственность», — написал он.

По мнению Володина, президент России делает все для укрепления страны, достижения мира и решения вопросов глобальной безопасности.

«Несомненно, Путин — преимущество России. Сегодня как никогда крайне важны сплоченность и консолидация всех вокруг нашего президента», — добавил он.

О попытке убить президента России Карлсон заявил накануне в беседе с коллегой Мэттом Таибби. При этом журналист не привел никаких подробностей или аргументов в пользу своей версии.

По его словам, команда Байдена предпринимала подобные попытки, так как для бывшей американской администрации хаос нужен как «защитный экран». Карлсон также пояснил, что Блинкен, занимавший при Байдене должность госсекретаря, в последние два месяца пребывания на своем посту «делал все возможное, чтобы ускорить войну между США и Россией».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже отметил, что спецслужбы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности Путина.