Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем телеграм-канале опрос о необходимости полного запрета езды на электросамокатах по улицам.

Володин напомнил, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах для водителей электросамокатах.

«В то же время поступают предложения о полном запрете использования такого транспорта для передвижения по улицам», — отметил спикер нижней палаты парламента.

На момент написания материала в голосовании приняли участие более 105 тыс. пользователей. Запрет на передвижение по улицам на электросамокатах поддержали 67%, против выступили 28%, еще 5% выбрали вариант «все равно».

10 июля Госдума приняла в первом чтении поправки, предлагающие ввести штрафы за управление электросамокатом в нетрезвом виде (до 30 тыс. рублей), причинение вреда здоровью (до 15 тыс. рублей), превышение скорости (до 5 тыс. рублей) и другие нарушения при управлении средствами индивидуальной мобильности (СИМ).

Володин отметил на заседании, что с марта 2023 года действуют Правила дорожного движения для электросамокатов, но ответственности за их нарушение не было. По мнению спикера, введение штрафов должно уменьшить количество ДТП на дорогах и обеспечить безопасность граждан.

15 июля судебные приставы в Москве впервые изъяли электросамокат у виновника ДТП, который в пьяном виде сбил пожилую женщину. Суд постановил конфисковать электросамокат у владельца в собственность государства и на 18 месяцев запретил молодому человеку управлять транспортными средствами.