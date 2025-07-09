Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в российском правительстве есть «скрытые большевики», которые работают под видом либералов. Соответствующее заявление он сделал, обращаясь к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову на пленарном заседании нижней палаты парламента во время обсуждения пакета законопроектов о платформенной экономике.

Министр извинился перед депутатами, сказав, что впервые представляет законопроект в парламенте.

«Я извиняюсь за какие-то процедурные нюансы, потому что это первый закон, который я представляю в Государственной думе», — сказал Решетников.

Володин в ответ призвал министра не извиняться за процедурные вопросы, а изучать их.

«Максим Геннадьевич, вы за процедурные вопросы не извиняйтесь, а изучайте, потому что процедуры, нормы и правила — и есть демократия. А вы, как либерал в правительстве, должны это свято чтить. А у нас получается, как только в правительство либерал приходит, а на самом деле это скрытый большевик. И начинают продвигать всё», — сказал спикер Думы.

Затем он вспомнил о визитах Анатолия Чубайса, который в 1990-х годах занимал в правительстве должности вице-премьера и министра финансов.