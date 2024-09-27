В Беларуси могут создать мобильный телефон отечественного производителя. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил на встрече со студентами вузов инженерно-технического профиля.

По словам главы государства, Беларусь достигла определенных достижений в микроэлектронике и уже «даже ноутбук свой сделала».

«И отечественный мобильный телефон, о котором много-много сейчас говорят, мы тоже сделаем. Обязаны сделать, потому что гаджеты сегодня, как вы видели в последнее время, превратили в боевое оружие. Это уже вопрос национальной безопасности», — заявил Лукашенко (цитата по агентству «БелТА»).

Белорусский лидер отметил, что республика добивается результатов также в информационных технологиях, фармацевтике и биотехнологиях. «Страна развивается, люди также развиваются», добавил он.

Говоря о гаджетах, ставших «боевым оружием», Лукашенко намекнул на ситуацию с массовыми взрывами пейджеров и других устройств связи в Ливане. В результате детонации устройств несколько десятков человек погибли, еще более трех тысяч получили различные ранения.

В 2022 году Лукашенко презентовал первый отечественный ноутбук, собранный на белорусском заводе «Горизонт». Тогда он признавался, что пока компьютер состоит из отечественных комплектующих всего лишь на 12%, но обещал, что «к концу года будет 30%».

Согласно данным на сайте устройства, ноутбук Horizont H-book оснащен процессором Intel Core i3 11-го поколения и работает на Windows 11.