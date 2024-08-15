Появление западного вооружения на территории Курской области свидетельствует о военном конфликте России не с Украиной, а с НАТО. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, комментируя кадры уничтожения британского танка на российской территории.

«Это подтверждает лишь то, что мы воюем не с Украиной, мы воюем со странами НАТО, прежде всего, с Великобританией, США, Германией», — сказал сенатор.

По его мнению, появление западного оружия на российских территориях не влияет на исход украинского конфликта.

Джабаров добавил, что украинская армия давно получает оружие от стран Североатлантического блока, чтобы использовать его в боях против российских войск.

«Мы знаем, что немецкие «Леопарды», британские «Челленджеры», американские «Абрамсы» уже давно поставляются на Украину. Мы их сжигали, сожжем и эти танки. Я думаю, что это будет плохая реклама для западной техники, когда они поймут, что наши ребята прекрасно справляются с этими танками», — заключил сенатор.

Утром 15 августа в телеграм-канале «Военный осведомитель» появилось видео уничтожения британского танка Challenger 2 в Курской области. По данным канала, о том, что на кадрах именно британская боевая машина, говорит «характерная детонация пороховых зарядов», которые у Challenger, в отличии от других западных танков, «открыто расположены на полу боевого отделения».

Информацию о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) для вторжения в Курскую область задействовали предоставленные Великобританией танки Challenger также подтвердил телеканал Sky News со ссылкой на источник.

По его данным, британское правительство разрешило использовать свою технику на российских территориях. Собеседник телеканала не смог сказать, как украинской армии удалось разместить британские машины в Курской области и сколько конкретно танков задействовали ВСУ.

В конце мая США, Германия и Франция разрешили украинским войскам использовать западное оружие для ударов по военным объектам, «но только в Харьковской области».

В июне, президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не разрешает удары на 200 миль вглубь России и запрещает удары по Москве и Кремлю.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, напротив, не раз призывал разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по объектам на территории России.