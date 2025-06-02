Среди погибших при крушении пассажирского поезда в Брянской области оказалась врач детского хосписа «Дом с маяком» Виолетта Горыня. Об этом сообщила в своем телеграм-канале учредитель одноименного благотворительного фонда Лида Мониава.

Погибшей было 32 года, в последнее время она была в декрете, рассказала Мониава.

«Они ехали в поезде всей семьей — с мужем и двумя детьми. Старшему 7 лет, младшему 5 месяцев. Дети сейчас в больнице в Москве с многочисленными переломами, младенца привезли вертолетом. Муж ехал на верхней полке и практически не пострадал. А Виолетта погибла», — написала учредитель фонда.

По словам Мониавы, педиатр и врач паллиативной помощи Виолетта Горыня работала в детском хосписе «Дом с маяком» с 2020 года.

Мониава опубликовала соболезнования и воспоминания о враче от пациентов и коллег по хоспису. Родители одного из детей, которых наблюдала Виолетта, пишут, что для их семьи ее гибель стала «шоком и трагедией», «большой болью». Коллеги вспоминают Горыню как отзывчивого человека и профессионала своего дела, «человека высоких моральных качеств», и называют ее гибель «огромной утратой».

«Семьи наших пациентов обожали Виолетту. Она была с ними на связи 24 часа в сутки и на выходных, и в отпуске. Вообще большая опора и поддержка была. Семьи говорили, что с Виолеттой им не страшно», — отозвалась руководитель квартиры сопровождаемого проживания Ксения Арзуманова.

«Виолетта всегда была из тех, кто горой стоит за пациентов. Кто едет ночью или в выходной к ухудшающемуся онко ребенку. Кто играет с малышами, которые боятся врачебного осмотра. Кто до последнего спорит в заявке на закупку, отстаивая интересы пациентов», — сказала заместитель главного врача Дина Шагалова.

По ее словам, у Виолетты было много планов, в частности, перед декретом она стала интересоваться психологией и нарушениями развития детей и собиралась учиться на психолога.

Крушение поезда, который следовал из Климова в Москву, произошло вечером 31 мая. По данным Следственного комитета, в 22 часа 50 минут на железнодорожном перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области обрушились конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский состав.

По последним данным, семеро человек погибли, 97 пострадали. В больницах остаются 64 человека, в том числе четверо детей. Состояние одного ребенка оценивается как тяжелое.

1 июня брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что троих детей в сопровождении родителей и двух взрослых решено отправить в Москву в федеральные клиники Минздрава и столичные больницы.

«Четырехмесячный младенец в тяжелом состоянии направлен в Москву вертолетом санитарной авиации, остальные — автомобильным транспортом службы медицины катастроф», — написал он.

Власти региона выплатят семьям погибших по 1,5 млн рублей, «тяжелые» пострадавшие получат по 750 тыс., «средние» и «легкие» — по 450 тыс. рублей. В области объявлен траур 2, 3 и 4 июня.

В Курской области утром 1 июня произошел похожий инцидент — там тепловоз сошел с рельсов из-за обрушения моста, в результате чего пострадали машинист и два его помощника.

СК сообщал, что мосты в обеих областях рухнули из-за подрыва и что оба случая квалифицировали как теракты. Однако позже этот пресс-релиз удалили. В официальном сообщении ведомства от 1 июня слова «подрыв» и «теракт» отсутствуют. Там сказано, что «уголовные дела по фактам происшествий в Брянской и Курской областях переданы в Главное следственное управление ведомства».