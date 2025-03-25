Северокорейские врачи готовы «поделиться секретами национальной медицины» с российскими коллегами, сообщила пресс-служба посольства России в КНДР. В ведомстве отметили, что медики из республики сейчас обучаются в столичных учреждениях.

В посольстве уточнили, что такие договоренности были достигнуты после визита в Россию замглавы Минздрава КНДР Чон Соль Рёна.

«Согласовано, что в лучших московских медицинских центрах продолжат стажировку врачи пхеньянских больниц по различным направлениям, в том числе сердечно-сосудистым заболеваниям и онкологии», — говорится в сообщении.

Кроме того, Россия пообещала оказать «содействие в модернизации корейской фармацевтики, в частности в реализации программы выпуска здесь современных антибиотиков».

Также Москва и Пхеньян «много времени уделили проработке вопроса создания в КНДР новых медицинских учреждений».

«В свою очередь, корейские друзья готовы поделиться секретами национальной медицины, которая в ряде ситуаций показывает очень высокую эффективность», — отметили в посольстве.

В июне 2024 года президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын в Пхеньяне подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Позднее российский лидер сообщил, что соглашение между странами предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.