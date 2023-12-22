В среду, 21 декабря, в здании философского факультета Карлова университета в центре Праги произошла стрельба, в результате которой не менее 14 человек погибли и 25 получили ранения. По данным Novinky.cz, стрелком был 24-летний студент философского факультета Давид Козак. RTVI собрал, что пишут о нем местные СМИ.

Что произошло

Стрельба произошла днем 21 декабря. Aktu.cz пишет, что у стрелка было длинноствольное оружие с оптикой. В 15:15 на электронную почту философского факультета поступило указание секретариата забаррикадироваться в кабинетах, погасить свет и забаррикадировать мебелью двери, рассказал один из свидетелей «Чешскому Радио». Студенты и преподаватели во время стрельбы прятались в аудиториях и на выступах крыши здания.

Изначально служба скорой помощи Праги сообщила в соцсети X об 11 погибших, включая стрелка, позже глава полиции Мартин Вондрашек заявил о 15 погибших и 24 пострадавших. «Би-би-си» со ссылкой на экстренные службы писало о 14 жертвах и 25 пострадавших.

По словам главы полиции, стрелок покончил с собой, когда к нему приблизились силовики и открыли огонь. Вондрашек пояснил, что точно определить, кто именно убил стрелка, невозможно, это определит вскрытие. Он также отметил, что личность мужчины не установлена точно из-за полученных тяжелых ранений.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала в эфире «Чешского Радио» заявил, что стрельба в университете не связана с терроризмом и организованной преступностью. Он назвал этот инцидент «ужасающим актом, которому нет оправдания», и выразил соболезнования родственникам погибших.

«Это было делом рук одиночки… Это не акт международного терроризма или организованной группы. Меня заверили, что силы безопасности держат ситуацию под полным контролем и дальнейшей опасности для граждан Чехии нет», — сказал Фиал.

Что известно о стрелке

Как пишет Novinky.cz, предполагаемый стрелок Давид Козак получил степень бакалавра истории и европейских исследований, а затем продолжил обучение на степень магистра истории. По данным СМИ, он сосредоточился на истории Польши.

Expres.cz отмечает, что Козак хорошо учился в школе, в мае 2023 года получил награду Польского института в Праге за работу «Проблематика противостояния Галицкого крестьянского и Краковского восстаний 1846 года».

По данным издания, предполагаемый стрелок вел телеграм-канал, в котором рассказал, что на массовое убийство его вдохновила школьница, в декабре открывшая стрельбу в брянской гимназии.

Утром 7 декабря ученица восьмого класса открыла стрельбу в гимназии №5 в Брянске. По данным регионального МВД, одна школьница погибла, пять человек пострадали. Стрелявшая покончила с собой. Губернатор Брянской области Александр Богомаз назвал случившееся «страшной трагедией».

В постах, которые приводит Expres.cz, мужчина пишет, что хочет устроить стрельбу и, возможно, совершить суицид. В телеграм-канале также говорилось, что устроившая стрельбу брянская школьница «очень помогла» предполагаемому стрелку. По данным издания, Козак писал, что ему «всегда хотелось убивать».

Следствие выясняет, действительно ли этот телеграм-канал принадлежал предполагаемому стрелку.

Как сообщили в полиции, у мужчины были лицензии на несколько видов огнестрельного оружия, которые он приобрел.

Убийство отца

Портал idnes.cz со ссылкой на чешскую полицию писал, что за несколько часов до стрельбы в университете в доме Козака был найден мертвым его родственник.

«Сегодня днем в Хостуни был найден мертвым мужчина, который умер насильственной смертью. В связи с этим мы объявили в розыск мужчину 1999 года рождения, который подозревается в этой преступной деятельности», — говорилось в сообщении полиции.